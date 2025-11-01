čelnik SNSD-a

Dodik: 'Moram zahvaliti Srbiji, ali i Hrvatskoj'

M. Šu.

01.11.2025 u 17:34

Milorad Dodik
Milorad Dodik Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bionic
Reading

Milorad Dodik, čelnik Saveza neovisnih socijaldemokrata (SNSD), izjavio je da je vladaRepublici Srpskoj razumjela poruke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i SAD-a o nužnosti dijaloga u Bosni i Hercegovini te da je spremna razgovarati dok se ne pronađu rješenja.

'Spremni smo razgovarati i razgovarat ćemo dok se ne pronađe rješenje ili dok razgovor ne postane potpuno besmislen. U svakom slučaju, čeka nas vrijeme u kojem smo vrlo dobro razumjeli stavove Vijeća sigurnosti', rekao je u Banjoj Luci nakon što je zapalio svijeće za poginule na godišnjicu tragičnog urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu.

"Moram zahvaliti Hrvatskoj"

Na sjednici VSUN-a sinoć zahvalio je Rusiji i Kini na 'principijelnosti i konstruktivnom pristupu', prenosi N1.

'Moram zahvaliti i Srbiji, kao i Hrvatskoj, koja je izrazila stav da u Bosni i Hercegovini mora postojati ravnopravan dijalog', rekao je Dodik.

vezane vijesti

Ocijenio je da je došlo do 'značajne promjene'. Prema njegovim riječima, stav sadašnje američke administracije je da se neće miješati u unutarnje stvari drugih zemalja i neće provoditi intervencionističke mjere te neće 'graditi druge države i nacije'.

'To znači da domaći lideri, a ovdje, što je posebno važno, konstitutivni narodi, trebaju sjesti i dogovoriti se. To je nešto što se dugo nije čulo iz usta određenih američkih struktura', rekao je Dodik, a prenosi Anadolu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBLJETNICA TRAGEDIJE

OBLJETNICA TRAGEDIJE

Skup u Novom Sadu završio ranije od planiranog: Studenti za kraj poslali posebnu poruku

  • 19:56

    Studenti su ranije nego što je planirano objavili kraj komemorativnog skupa, jer postoji bojazan od incidenata. Kako prenosi N1, primjećeni su "sumnjivi" ljudi.

  • 19:13

    Nakon 16 minuta tišine, studenti su se putem megafona zahvalili građanima što su prisustvovali komemorativnom skupu, dodavši poruku - vidimo se i sutra, i svakog drugog dana dok ne bude pravda.

  • 18:52

    Počelo je 16 minuta tišine na 16 stradalih na Keju žrtava racije, građani su upalili svjetla na telefonima.  S čamaca na Dunavu pušteno je 16 lampiona za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.
TEŠKE RIJEČI

TEŠKE RIJEČI

Orban 'poklopio' Tuska: 'Neka gleda svoja posla'
DILJEM ZEMLJE

DILJEM ZEMLJE

Poruke mira i nade: Evo kako su izgledala gradska groblja na blagdan Svih svetih

najpopularnije

Još vijesti