Dodik: 'Moram zahvaliti Srbiji, ali i Hrvatskoj'

Milorad Dodik, čelnik Saveza neovisnih socijaldemokrata (SNSD), izjavio je da je vladaRepublici Srpskoj razumjela poruke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i SAD-a o nužnosti dijaloga u Bosni i Hercegovini te da je spremna razgovarati dok se ne pronađu rješenja.
'Spremni smo razgovarati i razgovarat ćemo dok se ne pronađe rješenje ili dok razgovor ne postane potpuno besmislen. U svakom slučaju, čeka nas vrijeme u kojem smo vrlo dobro razumjeli stavove Vijeća sigurnosti', rekao je u Banjoj Luci nakon što je zapalio svijeće za poginule na godišnjicu tragičnog urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu.
"Moram zahvaliti Hrvatskoj"
Na sjednici VSUN-a sinoć zahvalio je Rusiji i Kini na 'principijelnosti i konstruktivnom pristupu', prenosi N1.
'Moram zahvaliti i Srbiji, kao i Hrvatskoj, koja je izrazila stav da u Bosni i Hercegovini mora postojati ravnopravan dijalog', rekao je Dodik.
Ocijenio je da je došlo do 'značajne promjene'. Prema njegovim riječima, stav sadašnje američke administracije je da se neće miješati u unutarnje stvari drugih zemalja i neće provoditi intervencionističke mjere te neće 'graditi druge države i nacije'.
'To znači da domaći lideri, a ovdje, što je posebno važno, konstitutivni narodi, trebaju sjesti i dogovoriti se. To je nešto što se dugo nije čulo iz usta određenih američkih struktura', rekao je Dodik, a prenosi Anadolu.