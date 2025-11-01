Dodik: 'Moram zahvaliti Srbiji, ali i Hrvatskoj'

'Spremni smo razgovarati i razgovarat ćemo dok se ne pronađe rješenje ili dok razgovor ne postane potpuno besmislen. U svakom slučaju, čeka nas vrijeme u kojem smo vrlo dobro razumjeli stavove Vijeća sigurnosti', rekao je u Banjoj Luci nakon što je zapalio svijeće za poginule na godišnjicu tragičnog urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu.

"Moram zahvaliti Hrvatskoj"

Na sjednici VSUN-a sinoć zahvalio je Rusiji i Kini na 'principijelnosti i konstruktivnom pristupu', prenosi N1.

'Moram zahvaliti i Srbiji, kao i Hrvatskoj, koja je izrazila stav da u Bosni i Hercegovini mora postojati ravnopravan dijalog', rekao je Dodik.