Dobio pet godina robije, a pa podivljao u splitskoj sudnici

'Sudili ste me po imenu i prezimenu, niste vjerodostojna sutkinja. Dali ste mi pet godina, to će vam pasti. Robija me ne boli, dajte mi još deset, ja sam na robiji kao kući. Koliko su ti platili? Ima Boga, on će mi suditi, a i tebi! Silovatelju dajete dvije godine...Malo je pet, dajte mi još 25 godina. Čovik mi je misecima pritija... Neću slušati ovo, iden ča....Ja sam najjači!! - vikao je u petak u sudnici Županijskog suda u Splitu Ivan Giljanović zvani Giljo

Njemu je sudsko vijeće na čelu sa sutkinjom Višnjom Strinić izreklo nepravomoćnu petogodišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva s neizravnom namjerom Marka Bekavca početkom svibnja prošle godine u kafiću "Clo", piše Slobodna Dalmacija. Iako mu je izrečena minimalna kazna (raspon je od pet do 20 godina) Giljanović se s tim nije mogao pomiriti pa je u dva navrata uzviknuo da ne može više slušati sutkinju koja je krenula obrazlagati odluku te je krenuo prema vratima sudnice. Ona ga je vrlo smireno i hladnokrvno pokušala primiriti, no nije uspjela.