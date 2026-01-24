Dječja pravobraniteljica se oglasila o internetskim pedofilima: Roditelji, dvaput razmislite

Povod za reakciju Ureda pravobranitelja za djecu je današnje priopćenje Ravnateljstva policije u kojem se kaže da je policija u akciji "Nubes", na području 10 policijskih uprava, identificirala 13 osumnjičenih za 34 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu.

Te informacije, kako su istaknuli iz Ureda, ponovno ukazuju na slabu zaštitu djece na internetu i nedovoljan sustav podrške djeci i roditeljima te ponovno u fokus stavljaju pitanje naše odgovornosti da s djecom razgovaramo o opasnostima u digitalnom svijetu.

"Svjedočimo tome da naizgled bezazleni sadržaji služe kao mamac za zlostavljanje i iskorištavanje djece. Počinitelji vrlo često koriste dječju znatiželju i odsustvo kontrole da bi iskoristili djecu. Zato je važno da ih mi odrasli zaštitimo. Apeliramo na roditelje da prate što djeca pretražuju na internetu, koje sadržaje gledaju, s kime komuniciraju", istaknuli su iz Ureda pravobranitelja za djecu.