Sveučilišna platforma najavila prosvjed, podržao ih bivši rektor Bjeliš

Sveučilišna platforma najavila je za četvrtak prosvjed pod geslom "Sveučilište mora bolje" u povodu izbora novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, kojem je cilj, kako kažu, pokazati da Sveučilište "ne pripada šačici moćnika koji ga koriste za svoje privatne interese, nego svima nama"

'U četverogodišnjem mandatu sadašnjeg rektora Damira Borasa nagledali smo se i naslušali takvih afera: od represije nad studentima, nelegalnog postavljanja poslušnika u tijela odlučivanja na Sveučilištu, netransparentnog trošenja javnog novca na tužbe ne samo protiv medija koji su se usudili kritizirati njegove postupke, već i protiv vlastitog studenta, do dodjeljivanja financijskih sredstava podobnima i ucjenjivanja radnim mjestima – sve je to rezultiralo apsolutnim srozavanjem ugleda Sveučilišta u Zagrebu'.

Kakav je to rektor koji dopušta otpuštanje profesora koji se usude progovoriti o plagijatima visokih državnih dužnosnika? Kakav je to rektor koji tuži vlastite studente? Kakav je to rektor koji bez ikakve kontrole troši javna novčana sredstva da bi osigurao vlastitu poziciju moći?

Kakav je to rektor koji svoje nezakonite postupke opravdava autonomijom Sveučilišta, istom onom autonomijom koja bi trebala biti primjer demokratskog upravljanja i odlučivanja u društvu, kaže se u priopćenju.

Prethodnik aktualnog rektora Aleksa Bjeliš objavio je na portalu srednja.hr da podržava poziv na prosvjed uz poruku: "Živom i mladom Sveučilištu, koje i vi i mnogi drugi koji ne dopiru do javnosti neprekidno obnavljate, doista je mjesto pred Rektoratom".