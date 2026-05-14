Milanović razgovarao s predstavnicima udruga zagrebačkih pričuvnih brigada

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas predstavnike udruga zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske povodom obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Na sastanku su predstavnici udruga zagrebačkih brigada upoznali predsjednika Milanovića s planom obilježavanja tog događaja
A obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada održat će se 30. svibnja svečanom akademijom u KD Vatroslava Lisinskog koju udruge organiziraju zajedno s Gradom Zagrebom.
Govoreći o ulozi zagrebačkih postrojbi u Domovinskom ratu, Pavlek je istaknuo kako je kroz zagrebačke pričuvne brigade prošlo oko 52 tisuće zagrebačkih branitelja, a ako se tome dodaju i pripadnici gardijskih brigada onda se može reći kako je u Domovinskom ratu sudjelovalo 70 tisuća branitelja iz Zagreba.
„Naše postrojbe su sudjelovale na svim ratištima. Zagreb je dao veliki doprinos Domovinskom ratu, kako na ratištu, tako i kroz logistiku“, rekao je Pavlek koji smatra kako se do sada nije dovoljno govorilo o ulozi zagrebačkih branitelja. Zbog toga drže posebno važnim obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada.
Uz predsjednika Milanovića bio je savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.