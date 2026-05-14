Milanović razgovarao s predstavnicima udruga zagrebačkih pričuvnih brigada

A obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada održat će se 30. svibnja svečanom akademijom u KD Vatroslava Lisinskog koju udruge organiziraju zajedno s Gradom Zagrebom.

Govoreći o ulozi zagrebačkih postrojbi u Domovinskom ratu, Pavlek je istaknuo kako je kroz zagrebačke pričuvne brigade prošlo oko 52 tisuće zagrebačkih branitelja, a ako se tome dodaju i pripadnici gardijskih brigada onda se može reći kako je u Domovinskom ratu sudjelovalo 70 tisuća branitelja iz Zagreba.