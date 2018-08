Direktiva EU-a: 'Crne plombe' zabranjene za djecu, trudnice i dojilje

Od srpnja ove godine stomatolozi ne smiju koristiti amalgamske plombe ili tzv. crne plombe u liječenju djece, trudnica i dojilja, prema direktivi EU-a, a od iduće godine ove plombe zamjenjuju se amalgamskim kapsulama

Riječ je o ispunama što sadrže velike količine žive koja je opasna za okoliš, ali i život. Zabrana korištenja amalgamskih plombi u zemljama EU-a nastupila je prošlog mjeseca na temelju ranije odluke tijela EU-a, a do 1. siječnja sve države imaju rok za donošenje nacionalnog plana vezano za ovu odluku, piše Večernji list .

Cilj je potpuno izbacivanje amalgama iz dentalne medicine zbog smanjenja otpuštanja žive u okoliš, stoga se uvode amalgamske kapsule za sve ostale, izuzev navedenih skupina.

U Hrvatskoj djeca do 18. godine imaju pravo na bijele ispune na svim zubima na teret zdravstvenog osiguranja, dok stariji od 18 to pravo imaju samo za popravak zuba od jedinice do trojke', odgovorili su Večernjem listu iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema cjeniku Hrvatske komore dentalne medicine, bijela plomba na jednoj plohi stoji 217,30 kuna, na dvije plohe 262,40 kuna, a na tri 307,50 kuna.