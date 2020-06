DIP: Nećemo komentirati izjave u vezi s važećim zakonima

Državno izborno povjerenstvo (DIP) nije željelo komentirati izjavu predsjednika Republike u vezi s važećim zakonskim rješenjima, odnosno mogućnostima transparentnijeg prikazivanja troškova izborne promidžbe, odnosno izvora financiranja

„DIP neće komentirati niti izjave predsjednika Republike, niti eventualne izjave pojedinih izbornih sudionika u vezi s važećim zakonskim rješenjima, odnosno mogućnostima transparentnijeg prikazivanja troškova izborne promidžbe, odnosno izvora financiranja“, poručio je DIP upitan za izjavu Zorana Milanovića da treba mijenjati Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kako bi izvori financiranja u kampanji bili transparentniji.

"Naravno, to što se u Hrvatskoj naziva troškovima kampanje je lakrdija. Ne bismo se ni smjeli zavaravati da je trošak ono što se potroši od službenog početka kampanje, što je u ovom slučaju 18. lipnja do izbora. To je smiješno", ocijenio je Milanović.

Povjerenstvo ističe kako je 3. lipnja, kad su počeli teći izborni rokovi, komuniciralo što se smatra troškovima promidžbe i da se oni 'bilježe' od dana otvaranja posebnog računa (može se otvoriti i šest mjeseci prije izbora) do dana njegova zatvaranja.