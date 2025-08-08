Dionice Crocsa pale za 30 posto: Za sve su krive Trumpove carine

U najnovijem financijskom izvješću Crocs je upozorio na pad prodaje od devet do jedanaest posto u tekućem tromjesečju te prognozira gubitak od oko 40 milijuna dolara u drugoj polovici godine. Direktor Andrew Rees poručio je analitičarima kako su američki potrošači sve oprezniji kada je riječ o kupnji neesencijalnih proizvoda, što dodatno pritišće poslovanje, piše tagesschau.

Glavni razlog, tvrdi Rees, leži u carinama koje je uveo Trump. Gotovo polovica Crocsove proizvodnje dolazi iz Vijetnama, a na uvoz tih proizvoda u SAD trenutno se plaća carina od 20 posto, što direktno udara na profitne marže. Da bi zadržala dobit, kompanija bi morala povisiti cijene. Dio proizvodnje odvija se i u Kini, no pregovori o konačnim carinskim stopama za kinesku robu još traju.