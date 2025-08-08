Dionice Crocsa pale za 30 posto: Za sve su krive Trumpove carine

Američka carinska politika sve je veći teret za tamšnje kompanije, a jedan od najupečatljivijih primjera je proizvođač svjetski poznatih gumenih natikača Crocs. Tvrtka očekuje višemilijunske troškove i značajan pad prodaje zbog uvoznih carina, a vrijednost njezinih dionica srušila se za gotovo 30 posto
U najnovijem financijskom izvješću Crocs je upozorio na pad prodaje od devet do jedanaest posto u tekućem tromjesečju te prognozira gubitak od oko 40 milijuna dolara u drugoj polovici godine. Direktor Andrew Rees poručio je analitičarima kako su američki potrošači sve oprezniji kada je riječ o kupnji neesencijalnih proizvoda, što dodatno pritišće poslovanje, piše tagesschau.
Glavni razlog, tvrdi Rees, leži u carinama koje je uveo Trump. Gotovo polovica Crocsove proizvodnje dolazi iz Vijetnama, a na uvoz tih proizvoda u SAD trenutno se plaća carina od 20 posto, što direktno udara na profitne marže. Da bi zadržala dobit, kompanija bi morala povisiti cijene. Dio proizvodnje odvija se i u Kini, no pregovori o konačnim carinskim stopama za kinesku robu još traju.
Neizvjesnost oko cijena povezana s trgovinskom politikom negativno utječe na raspoloženje potrošača, a privatna potrošnja čini oko dvije trećine američkog BDP-a. Rees upozorava da bi strah od poskupljenja mogao dodatno oslabiti kupovnu moć, što bi imalo izravne ekonomske posljedice.
Uz carinske namete, Crocs bi u idućim godinama mogao pogoditi i promjena modnih trendova – direktor predviđa da će klasične sportske tenisice doživjeti novi uzlet u SAD-u s dolaskom Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. i Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine.
U proteklom tromjesečju prihodi kompanije, koja je vlasnik i brenda Heydude, porasli su za 3,4 posto na oko 1,15 milijardi dolara. No, na dnu bilance stoji gubitak od nešto više od 492 milijuna dolara, ponajviše zbog otpisa vrijednosti brenda Heydude. U istom razdoblju prošle godine Crocs je ostvario gotovo 229 milijuna dolara dobiti.