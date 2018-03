Dio zagrebačke Rudeške i Škorpikove zatvaraju se za promet

Promet će se privremeno regulirati na zagrebačkoj Rudeškoj cesti idući tjedan, u vremenu od srijede u 8 sati do subote do 18 sati zbog izgradnje vodovodnog cjevovoda

Na Rudeškoj cesti u dijelu od Zagrebačke ceste pa oko stotinu metara u smjeru juga, od srijede, 4.travnja do subote, 7. travnja promet će biti privremeno reguliran. Kako su obavijestili iz zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, cesta se zatvara za sav promet u srijedu u 8 sati do subote do 18 sati.

Promet će se tijekom toga vremena odvijati obilaznim putem: Zagrebačka cesta, Jablanska, Rudeška cesta i obrnuto.