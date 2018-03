Arhitekti protiv Bandića: Radovi na Trgu žrtava fašizma još jedan su projekt kojem se pristupa iz mraka

Desetak milijuna kuna vrijedni radovi na Trgu žrtava fašizma predmet su novih prijepora između arhitektonske struke i gradske uprave, a nakon rušenja stabla magnolije jučer su reagirali i članovi Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata koji smatraju da je dijalog sa stručnjacima ponovno namjerno izostao

Prije nešto više od mjesec dana, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otvorio je radove na uređenju Trga žrtava fašizma. Uređenje mjesta zagrepčanima poznatijeg kao Džamija prva je od tri faze uređivanja, kako to prvi čovjek grada kaže, 'pješačkog centra izvrsnosti', koji će se protezati od Draškovićeve do Trga burze te Trga žrtava fašizma, Ulice kneza Višeslava i Krešimirova trga do Branimirove ulice.

No ovi desetak milijuna kuna vrijedni radovi, koji bi trebali potrajati još tri mjeseca, razljutili su brojne građane, ali i predstavnike struke, što i ne čudi previše s obzirom na to da su gore navedene informacije praktički jedine do kojih je javnost uspjela doći.