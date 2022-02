Đikić smatra da još nije vrijeme za staro normalno. Osvrnuo se i na slučaj Novaka Đokovića, ustvrdio je da je Stožer netransparentan...

'Bit će važno da ovo ljeto pređemo u fazu opreznog turizma i za Hrvatsku će biti važno da se cijepimo radi turista, a jesen i zima će biti vrijeme kad ćemo živjeti kao i prije s prehladama, gripama i covidom', tvrdi znastvenik Ivan Đikić

"Kad su ušli u igru, primijećeno je da ni Đoković nije bio dovoljno transparentna i onda je došlo do negativnog rezultata s Đokovićem", kazao je.

"Nije mu to trebalo. Prvo mu nije trebalo ovo s premijerom ili predsjednikom Srbije jer je on svjetski vrhunski sportaš i avantura u Australiji gdje nije htio biti cijepljen, a htio je igrati turnir gdje je trebalo biti cijepljen, nije dobro napravio. napravio je puno grešaka, ali i Australija je napravila greške. U toj igri oba tima su izgubila, ali mislim da je Đoković izgubio više. Nadam se da će se cijepiti i nastaviti biti primjer mladima", kazao je.

Na pitanje dolazi li na proljeće do imuniteta krda, Đikić se pozvao na podatke iz Danske te kazao da su pokazali da je 50 posto ljudi bilo u susretu s virusom, a da nisu testirani i potvrđeni.

"Imamo pozitivni optimizam i temeljimo ga na tome da je omikron varijanta koja se brže širi, stvara imunitet brzo a ne stvara teške bolesti, a to je dijelom jer imamo dio populacije procijepljen pa imamo određeni imunitet. Na temelju tih dvije činjenice trebamo piti oprezni tijekom zime i proljeća. Nakon proljeća optimizam je takav da ćemo najvjerojatnije moći živjeti s omikronom i drugim varijantama koje dolaze u budućnosti kao sastavnim dijelom nečega na što smo navikli, kao što su prehlade i gripe i to je realno", kazao je Đikić.

"Počet ću s pozitivnim stvarima. Javno zdravstvo u Hrvatskoj na temelju djelovanja Andrije Štampara je bilo fenomenalno. Kad je politika prela u kontrolu odluka, komunikacija i povjerenje su izgubljeni i imamo Stožer kojem veći dio građana ne vjeruje. To se vidi po podacima cijepljenja. Cijepljenje je dokazano po cijelom svijetu, preko 6 milijardi cjepiva je dano, a u Hrvatskoj imamo niske brojke", kazao je.

Kazao je i da misli da se malo ljudi cijepalo jer nisu napravljene dobre kampanje.

"Kad je Portugal imao probleme s velikim brojem umrlih, oni su napravili ozbiljnu kampanju, dobili su generala koji je imao šarm i dobili su program. Portugal nema opasnosti za budućnost jer imunitet koji imaju će ih zaštiti od bilo koje varijante", kazao je.

Dodao je i da je bilo puno problema u Stožeru, ali da je najveći problem bila nekonzistentnost i netransparentnost.

"Kad je politika trebala nešto, Stožer je to odobrio. Sve je to normalno, u poslu ljudi griješe. Trebalo je Stožer osvježiti, dovesti nove ljude s novom energijom, kredibilitetom i boljom komunikacijom. To je jedan od glavnih problema Stožera, stari način, dociranje s katedre umjesto komunikacija s ljudima koji žive iste probleme", kazao je Đikić.

Na pitanje o znanstvenom savjetu Vlade, Đikić je kazao da je problem savjeta bio sve ono što je govoreno iza vrata, a nije došlo do javnosti.

"Premijer je rekao da će snimati sjednice, to se nije dogodilo. Mnogi znanstvenici će vam reći da sve što je bilo dogovoreno je prezentirano javno drugačije", kazao je Đikić.

Komentirao je i razliku između Njemačke i Hrvatske u procesu pandemije.

"Bili su nedavno izbori u Njemačkoj. Nitko nije iskoristio covid krizu za svoju političku dobit, a sjećate s izbora u Hrvatskoj. To je razlika između demokratskog društva koje ima određene standarde i tamo gdje vam ljudski život manje znači na temelju političkog interesa", kazao je Đikić.

Na pitanje trebamo li se vratiti na staro normalno, Đikić je kazao da za to još nije vrijeme.

"Još najmanje mjesec do dva bi u Hrvatskoj trebalo biti oprezan. Važno je da se ljudi pridržavaju mjera, da imamo što više procijepljenih. Primjer covid potvrda je bio najbolji primjer zašto Hrvatska kasni i kad kasni nema nikakav učinak. Covid mjere u Hrvatskoj nisu imale nikakav učinak", kazao je Đikić.