Đikić: Propusnice su uvedene stihijski i nepravedno, Stožer je izgubio kompas

Znanstvenik Ivan Đikić komentirao je uvođenje propusnica za kretanje između županija, kao novu, strožu mjeru borbe protiv koronavirusa

Mjere su uvedene 28. studenog, a znanstvenici su apelom 6. prosinca tražili još strože mjere, nego ove koje su na snazi.

"Mi smo uvijek tražili pravilne, pravodobne mjere, jer na temelju podataka koje smo imali početkom 12. mjeseca, a to je bilo 4000 ljudi koji su dnevno u prosjeku zaraživani, da će nam u 12. mjesecu će nam broj umrlih biti 2000, samo u jednom mjesecu. Na temelju tih podataka su svi znanstvenici govorili vladi potrebne su ozbiljne, stroge i pravodobne mjere", istaknuo je Đikić.

"Mjere koje imamo sada djeluju. Ono što gledate danas i o čemu govorite, propusnicama i sprečavanja prolaska građana iz jedne županije u drugu, to su klasične mjere potpunog lockdowna, to smo već imali. Vlada je to pokušavala izbjeći, a sada to uvodi, kad meni nije apsolutno jasno zašto, ne vidim nijedan znanstveni razlog da se te mjere uvode večeras, kada imamo tako značajan pad novozaraženih. O tome možemo govoriti, kada se mjere uvode i na temelju kojih brojeva, rekao je naš poznati znanstvenik u RTL Direktu.

Osvrnuo se i na druge struje znanstvenika, recimo g. Lauca, koji kaže da ove mjere koje su sada na snazi i ovaj rezultat nisu rezultat ovih mjera, jer za to treba tri do četiri tjedna, a broj je počeo padati nakon dva tjedna.

"To je točno, unutar dva do tri tjedna prave mjere će vam donijeti rezultate, to je znanstveno potvrđeno, vjerujem da vam podaci govore što je većina znanstvenika govorila. Ne želim ulaziti u rasprave s pojedincima. Pojedinci imaju odgovornost za svoje riječi, ali stvarno tvrdim da prave mjere...", kazao je.

Odgovorio je je li zadovoljan mjerama od 28. studenog. "Uvijek smo govorili da treba pratiti rezultate. Prema brojevima koje smo imali, tvrdimo i dalje, potrebno unaprijediti komunikaciju s građanima, jer do tada smo vidjeli da se mjere mijenjaju od dana do dana, nisu bile jasne i transparentne, nismo imali točne brojeve ni oboljelih, ni zaraženih, testiranja su bila katastrofalna. I danas imate brojeve koji još uvijek ne daju povjerenje i vjerodostojnost. To je bio jedan cijeli paket razmišljanja znanstvenika širom svijeta i onih u Hrvatskoj koji su željeli na kvalitetan i dobar način uputiti vladu kako da kontrolira ovu vrlo opasnu epidemiju", dodao je.

Kazao je i misli li jesu li ove mjere dovoljne i da propusnice nisu bile potrebne. "To sam i rekao, ove mjere djeluju i uopće ne razumijem zašto ove propusnice koje su tako stihijski i relativno nepravedno prema dijelu građana uvedene, nemamo nikakve podatke zašto se uvode", kazao je i dodao:

"To je potpuno nelogično i neznanstveno i čini mi se da je Stožer u ovom slučaju potpuno izgubio znanstveni i stručni kompas. Ovdje su drugi razlozi zašto se te mjere uvode, ne radi prevencije, ne radi potrebe da se građani zatvore...", smatra Đikić.

Potom je kazao koji su to, po njegovom mišljenju, drugi razlozi. "Tu je velik upliv politike, mjere su najavljene prije pet dana, a danas kad se uvode brojevi su na polovici onoga što smo imali prije tjedan ili dva i tu je očigledan utjecaj politike. Stožer je trebao biti dovoljno snažan da sa stručnog stanovišta kaže da li je doista potrebno uvoditi ovako stroge mjere koje smo do sada izbjegavali, a sad ih uvodimo kada nam druge mjere djeluju. Nije logično", kazao je.