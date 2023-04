Dekan o kupnji 'jahte': To nije luksuz, ne možete u kajiću do Visa

'Jahta bi bila da je ona luksuzna, a ovdje se radi o plovilu od devet metara. Brod jest velik, zato što mora zadovoljiti određene specifikacije. Ne možete u kaiću isploviti, recimo, do Visa i očekivati da ćete preživjeti. Brod ima devet metara, na njega stavljate tri milijuna kuna vrijednu opremu za istraživanje. To je skupocjena oprema koja je nabavljena kroz EU projekt da bi se provodila specifična istraživanja. To ne možete štapom', objasnio je dekan.

Objasnio je da je u specifikacijama projekta određeni iznos.

'Kupili smo ono što smo mogli dobiti za taj iznos. Možda smo mogli kupiti jeftiniji brod, ali to bi bila pasara ili neki manji brod na koji ne biste mogli staviti 3-4 čovjeka i otići 4-5 dana na teren, odnosno s njim isploviti, raditi kontinuirana mjerenja i vratiti se. Brod u cijeloj priči je 18 posto ukupne cijene (opreme op.a) koja je stavljena na taj broj', dodao je.

Stručnjaci kažu da je neobično da se za takva istraživanja kupuje jahta, opisali su je kao, citiram "igračku za zabavu"?

'Super, ja ih molim da mi nađu za tu cijenu brod koji nije igračka za zabavu. Geodetski fakultet bi taj tren rado pristao imati takav brod. Brodovi koje smo mi željeli koštaju 2 do 3 milijuna kuna, to si ne možemo priuštiti, niti iz ovih sredstava koja su bila predviđena za projekt, bilo je predviđeno 480 tisuća kuna, čini mi se bez PDV-a. To je to. Valjda bi bio problem da sam ga preplatio i dobio za skuplje. Mi smo dobili plovilo koje ne izgleda ni blizu kao ono na onoj slici. Ono je bezobrazno i maliciozno kako su one slike objavljene. Brod ne izgleda tako, nema ni onu platformu iza, nije tako luksuzan. Predstavlja nešto što je nama potrebno da bi mogli provesti određena istraživanja na moru u roku nekoliko dana', kazao je dekan.

Kazao je i da brod mora biti u vlasništvu fakulteta kada završi projekt još dodatnih 5 godina, mora dokazati održivost koncepta i održivost projekta što znači da mora sam sebe održavati još pet godina, do 2029. godine.

Zašto automobil u privatne svrhe vozi profesor koji vodi isti projekt za ovu jahtu? 'Čovjek ima više projekata, uspješan je. Zapošljava ljude na projekte.'

'Mi nemamo dedicirani parking. Ako netko odveze auto da ne bi bio izložen na cesti u svoju garažu i sutra ga vrati, ja ne vidim problem u tome', poručio je.