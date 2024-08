Definirana nova reforma upravljanja razvojem turizma: 'Ulazimo u novu eru'

Župan Stričak naglasio je da u posljednje tri godine turističke brojke vezane uz turizam, odnosno broj dolazaka i noćenja na području Varaždinske županije, rastu od 200 do 250 posto.

'Očekujemo podršku ministra i vlade da u narednim godinama, a moja procjena je da će nam za to trebati tri do četiri godine, to i realiziramo i tada ćemo biti kontinentalna turistička top destinacija', zaključio je župan Stričak.

Bosilj: Špancirfest u prva tri dana posjetilo više od 100.000 posjetitelja

Sastanku je nazočio i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj koji je otkrio da je u prva tri dana Špancirfest posjetilo više od 100 tisuća posjetitelja.

'Ako se ovako nastaviti premašit ćemo prošlogodišnji rekord od 330 tisuća posjetitelja', rekao je Bosilj.

U pratnji domaćina, ministar Glavina nakon sastanka obišao je varaždinsku gradsku jezgru u kojoj ovih dana „vladaju” brojni izvođači i izlagači koji se predstavljaju posjetiteljima 26. Špancirfesta.