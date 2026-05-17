Frederik Lind Køppen

Danski pjesnik na televiziji nastupio u majici četničkog pokreta

V. B.

17.05.2026 u 16:38

Frederik Lind Køppen Izvor: Screenshot / Autor: screenshot DR
Frederik Lind Køppen, danski pisac, pojavio se prije nekoliko dana, na nacionalnom javnom servisu 'DR' u televizijskoj emisiji ‘Deadline’ kako bi pokazao što može desno orijentirana poezija. Njegov nastup u emisiji pokrenuo je raspravu, ali ne zbog njegove poezije već majice s oznakom četničkog pokreta koju je nosio

Køppen tvrdi da to nije bila politička poruka, dok televizija nije vidjela potrebu za isprikom. Ipak, počeli su ga ‘istraživati’, pa su na Instagramu pronašli fotografije na kojima pozira s podignuta tri prsta ispred natpisa ‘Kosovo je Srbija’. U međuvremenu je deaktivirao svoj profil na Instagramu.

U izjavi za portal B.T. odbacio je optužbe i rekao da znak s tri prsta simbolizira Sveto Trojstvo i u katoličanstvu i u pravoslavlju.

‘Nisam znao da postoji povezanost s tom simbolikom. Mislio sam da je to samo gesta koja se općenito koristi u pravoslavnim zemljama’, rekao je.

Također je negirao bilo kakvu potporu nacionalističkim ili ekstremističkim skupinama na Balkanu te kritizirao reakcije kao nesporazum.

‘Čovjek mora pokušati razumjeti stvari najbolje što može, ali svijet je složen i katkad može pogriješiti. Tada treba objasniti i ispričati se kada pogriješi. To sam učinio, naveo je Køppen.

