Danas povremeni pljuskovi, no idući tjedan stiže novo zatopljenje

I drugi dio vikenda bit će podjednak prvom - promjenljivo s povremenom kišom, koja uz izraženije pljuskove, a na Jadranu i nevere, može biti obilnija.

U središnjoj Hrvatskoj hladnije nego na istoku, uz najvišu temperaturu od 20 do 24 °C. Preladavat će oblačno, ponegdje uz sunčana razdoblja, a povremeno će biti kiše, glavninom u prvome dijelu dana, kada mjestimice ona može biti obilnija. Veća količina kiše moguća je i ponegdje na sjevernom Jadranu te u gorju, posebice u Lici.

Puhat će mjestimice na obali bura, prolazno i pojačana, a drugdje će biti juga, prema kraju dana sjeverozapadnjaka. Najviša temperatura u Lici i Gorskome kotaru od 18 do 23 °C, a na sjevernom Jadranu između 24 i 27 °C. U Dalmaciji od 25 do 30 °C, uz promjenljivu naoblaku s povremenom kišom i grmljavinom, a mjestimice i neverama uz veću količinu oborine.

Jugo će okrenuti na jugozapadnjak, zatim prema kraju dana na sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, kao i na jugu Hrvatske, gdje će također puhati jugo i jugozapadnjak, uglavnom slabi i umjereni. Najviša temperatura zraka od 28 do 31 °C, pri čemu će oblaka biti manje nego drugdje.