Danas će biti malo sunca, malo kiše, a pogledajte kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Djelomice sunčano i nestabilno s povremenim oblacima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak

Na kopnu će poslijepodne zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jugo koje će na sjevernom dijelu okrenuti na buru.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna na zapadu od 21 do 26, u Dalmaciji i na istoku zemlje od 25 do 30 stupnjeva Celzija.

Sljedećih dana nastavit će se nestabilno vrijeme s mogućim pljuskovima i desetak stupnjeva nižim temperaturama u većini Hrvatske. Detaljniju sedmodnevnu prognozu pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.