Danas je Međunarodni dan žena, znate li zašto ga slavimo?

Međunarodni dan žena, dan kada slavimo gospodarska, politička i društvena postignuća pripadnica ženskog spola, tradicionalno se obilježava svake godine 8. ožujka. Dan žena prigrlile su mnoge kulture diljem svijeta, a tportal donosi odgovor na pitanje zašto točno slavimo taj povijesno iznimno važan događaj

Prvi Dan žena obilježen je 8. ožujka 1909. u Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, u kojem je stradao velik broj žena. Dan je to koji slavi gospodarska, politička i društvena dostignuća žena kroz povijest pa sve do danas.

Iako mnogi danas gledaju na Dan žena kao na komercijalizirani blagdan, on zapravo predstavlja povijesnu borbu koju su žene morale voditi da bi uživale jednaka prava kao muškarci. Dobile su pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na odabir majčinstva, pravo na obnašanje svih funkcija u društvu te sva temeljna prava osigurana zakonima.