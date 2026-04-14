Afrički štakor savladao vrijednu vještinu: Kambodža mu dignula spomenik

Kip slavnoga glodavca, koji su umjetnici isklesali od lokalnog kamena otkriven je u Sijem Reapu, drugome najvećem gradu na sjeverozapadu Kambodže, dan prije obilježavanja Međunarodnoga dana svjesnosti o minama 4. travnja, prenosi BBC.

Tijekom petogodišnje karijere, koja je započela 2016., Magawa je u svojih osam godina života u Kambodži nanjušio više od stotinu mina i drugih eksploziva.

Umirovljen je 2021., a uginuo je početkom iduće godine.