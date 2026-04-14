Afrički štakor savladao vrijednu vještinu: Kambodža mu dignula spomenik

Magawa, golemi afrički štakor, koji je na svijet došao u Tanzaniji, a belgijska nevladina organizacija Apopo obučila ga je za otkrivanje neeksplodiranih mina, nagrađen je za svoje junaštvo statuom, prvom na svijetu posvećenom jednome štakoru.
Kip slavnoga glodavca, koji su umjetnici isklesali od lokalnog kamena otkriven je u Sijem Reapu, drugome najvećem gradu na sjeverozapadu Kambodže, dan prije obilježavanja Međunarodnoga dana svjesnosti o minama 4. travnja, prenosi BBC.
Tijekom petogodišnje karijere, koja je započela 2016., Magawa je u svojih osam godina života u Kambodži nanjušio više od stotinu mina i drugih eksploziva.
Umirovljen je 2021., a uginuo je početkom iduće godine.
U petk godina očistio 20 nogometnih igrališta
U pet radnih godina očistio je više od 141.000 četvornih metara zemljišta, što je ekvivalent 20 nogometnih igrališta te je mogao pretražiti polje veličine teniskog terena u samo 20 minuta.
Magawa je svoj oštar njuh i obuku koristio da bi otkrio miris kemijskog spoja u eksplozivima, većinom TNT-a, koji se koristi u mnogim minama. Mali krzneni junak bio je obučen tako da se zaustavi čim namiriše TNT, što je ljudima koji rukuju minama omogućavalo da označe mjesto s kojega se mina kasnije sigurno uklanjala.
Ako se netko pita kako to da Magawa nije sam aktivirao nijednu minu, odgovor je sljedeći - štakori poput njega nisu dovoljno teški da bi aktivirali eksplozivni mehanizam.
Mine i dalje predstavljaju konstantan rizik za stanovnike Kambodže u kojoj više od milijun ljudi nastavlja raditi i živjeti u područjima gdje ima puno zaostalih mina i neeksplodiranih bojnih sredstava, podaci su Ujedinjenih naroda.