Dalić vratio poniznost na velika vrata: Što taj biblijski pojam zapravo znači?

Na nedavno postavljenom plakatu uz lik izbornika Zlatka Dalića stoji: Ponizan, a velik. Poniznost, donekle zaboravljen pojam, postao je sinonim za Dalića. No riječ je o pojmu koji usko vežemo za kršćanstvo, pojmu koji je u praksi i javnom diskursu potpuno iščeznuo dok ga na velika vrata nije vratio izbornik, deklarirani i autentični vjernik. Mons. Antune Sente objasnio je ovaj pojam iz religijskog aspekta, dok psihologinja Mirjana Krizmanić smatra da Dalić koristi posve krivi pojam te da bi umjesto o poniznosti trebao govoriti o skromnosti

'Najsnažnije je to pokazano u Poslanici Filipljanima 2,8. 'On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.' Dakle u tom procesu ponižavanja Boga iz ljubavi prema nama ne samo da je uzeo ljudski oblik, nego je dozvolio da bude i razapet. Biti ponizan znači izvršiti volju onoga koga voliš i kome vjeruješ', kaže Sente za tportal.

'Poniznošću se ne odričemo dostojanstva'

Napominje da to nema negativne konotacije, dakle time se čovjek ne odriče svoga dostojanstva. 'Često neki ljudi smatraju poniznost naivnošću, no to nema veze s tim. Bog ni u jednom trenutku nije zaboravio tko je on, nije se odrekao dostojanstva', objašnjava i napominje da je ključna stvar za razumijevanje poniznosti – ljubav.