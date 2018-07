Zato ga volimo! Iskreni izbornik Dalić progovorio o tužnim uvjetima u Hrvatskoj i kome bi posvetio titulu...

Dan poslije velike pobjede pred novinare je izašao hrvatski izbornik Zlatko Dalić koji je govorio o raznim temama vezanim u našu reprezentaciju i svjetsko prvenstvo u Rusiji

Hrvatska je hit pa nije čudo što su dvoranu osim hrvatskih stigli i inozemni novinari. Prvo je s pitanjem krenuo engleski novinar... 'Hvala na čestitkama mislim da smo zasluženo slavili, posebno zbog onoga što smo prikazali u drugom dijelu. Mi stalno govorimo o respektu i to očekujem prema nama. Možda engleska momčad nije pokazala respekt prema nama, ali to mi zaslužujemo pogotovo kada vidite gdje naši igrači igraju. To je bio dodatni motiv. Ovo je nogomet i mora se biti dostojanstven u porazu i pobjedi. Mi smo imali i motiv mimo toga da s plasiramo u finale i da usrećimo navijače.'

Peruanskog izvjestitelja zanimalo je kako je moguće da reprezentacija koja je izgubila od Perua u prijateljskom ogledu doživi takvu transformaciju. 'Jedan od glavnih razloga su i te prijateljske utakmice koje smo igrali. To je zasad bilo izvrsno iskustvo, to nam je ukazalo na pogreške. Poslije Perua bilo je dosta polemika, što i kako, i tada sam izjavio, da to nije dobro i da se nešto mora promijeniti ako želimo proći skupinu. Ta utakmica nam je otvorila oči, i već smo bili bolji u sljedećem prijateljskom ogledu protiv Meksika.' Dalić je govorio i o Luki Modrići. 'Ja bih bio najsretniji kada bi Luka dobio Zlatnu loptu. Nedostaje mu uspjeh s reprezentacijom, sada je došao do vrha i mislim da je zaslužio.'

Put je bio težak... 'Imali smo najteži put i mi ćemo biti jedina momčad koja je igrala osam utakmica u povijesti kad se sve zbroji. Toliki napor i trud su igrači uložili. Meni djeluje što više igramo to bolje igramo, tako da me nije strah. Odmorit ćemo se, jer sad nema opravdanja, finale je i tu moramo biti najspremniji, dati sve od sebe, jer jednom u životu igra se finale SP-a. Nama će biti jako teško, ali vjerujem da ćemo snaći snage motiva i energije.' Ovo je velik uspjeh. 'S ovim finalom mi smo ušli u povijest, jer kad pogledamo uvjete u kojima mi egzistiramo onda smo svjetsko čudo. Da se zna, za tri mjeseca je Liga nacija, a mi nemamo gdje igrati, adekvatan teren da dočekamo reprezentaciju i zato smo mi svjetsko čudo. No imamo srčane igrače. To je veliki rezultat i jedan od najvećih uspjeha, jer imamo i druge sportaše. Posebno sam ponosan na činjenicu što se to dogodilo pod mojim vodstvom. Živjeli smo u sjeni Vatrenih, a ovo je neka nova povijest i vrijeme i ponosan sam na ovu činjenicu da smo donijeli nešto veliko. Za momčad kao što su Engleska i Španjolska, treba nam stadion od 40-50 tisuća ljudi da se može uživati u nogometu. Mi to nemamo i to je naš veliki problem. To sam istaknuo da znate što mi imamo, a što smo napravili. Ako nećemo sad graditi stadion, kad ćemo? Ističem to da se nešto napravi, jer je nogomet donio toliku radost.'

Bilo je teških trenutaka (Kalinić, Vukojević...) 'Neću ulaziti van nogometnih stvari. Mi smo bili ponosni da je cijeli stadion skandirao našoj reprezentaciji. Mi smo jedini imali igrača manje na prvenstvu, desilo se što se desilo i neću se vraćati. Žao mi je što je tako ispalo, ali to je život, nogomet i sport, neću to komentirati.' Ako se osvoji titula kome će je posvetiti? 'Ako do toga dođe posvetit ću je svojoj obitelji, svima koji su bili uz mene i našoj državi.' Finale s Francuskom... 'U finalu su dvije najbolje momčadi na SP, bit će to za nas najteža utakmica i najteži protivnik.'