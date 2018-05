Dalić kao Hillary Clinton: Što rade ili bi trebale raditi tajne službe oko 'afere mailovi'?

Iako Martinu Dalić korespondenti iz spornih mailova, iz kojih se implicira da je Vlada krizu u Agrokoru riješila na suspektan način, nazivaju Margaret Thatcher, Dalić se prije može usporediti s Hillary Clinton, nekadašnjom američkom državnom tajnicom koja se zbog korištenja privatnog maila za službenu korespondenciju našla pod istragom FBI-a, podsjeća nas stručnjak za računalnu sigurnost Lucijan Carić. Iako je vjerojatno da je za objavljivanje mailova zaslužan netko od sudionika cijele priče, kaže kako je našao indicije da je u mail Martine Dalić možda i provaljeno

Od njih desetak uočio je tri koja su bila kompromitirana u povijesti. 'Znači, mogla je to biti provala. Ta indikacija pokazuje da je moglo doći do kompromitacije lozinke. Ovo je spekulacija, ja ne ulazim u to kako je do toga došlo jer kada su ovakva prepucavanja u pitanju, najčešće netko od sudionika da mailove medijima', pojašnjava Carić.

Čuo je verziju da su mailovi u papirnatom obliku dostavljeni index.hr-u, što je, smatra, pametan potez jer je 'na papiru teško raditi forenziku'.