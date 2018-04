Cvrtila: Napad na Siriju je dogovoren, Rusi su bili upozoreni

‘Samim najavama išlo se na to da napadi zapadnih saveznika na Siriju ne naprave štetu koja bi ugrozila odnose Rusije i SAD-a. SAD je upozorio Rusiju, a Rusija je upozorila svoje sirijske partnere koji su se vojno pripremili', rekao je u geopolitički analitičar prof. Vlatko Cvrtila

DOK NEMA ŽRTAVA JE OK

'Saveznička intervencija sigurno neće promijeniti tijek rata, niti će pomoći civilima. To može samo napad na vojne postrojbe sirijskog režima, a to bi značilo i žrtve među ruskim i iranskim snagama. To si Zapad trenutno ne može dopustiti’, kazao je Cvrtila.