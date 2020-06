Cuomo: Policija nije odradila svoj posao, nisu spriječili pljačku

Guverner New Yorka Andrew Cuomo rekao je u utorak da njujorška policija nije uspjela spriječiti pljačku i druge kriminalne aktivnosti tijekom sinoćnjih prosvjeda

Cuomo je također izjavio da demokratski gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio nije shvatio razmjere prosvjeda, čiji je okidač bila smrt nenaoružanog crnca Georgea Floyda prilikom nasilnog privođenja u Minneapolisu prošlog tjedna.

Kazao je da on koristi svoju poziciju da bi se fokus stavio na pljačkaše kako "ne bi morao pričati o ubojstvu Georgea Floyda".

"NYPD i gradonačelnik nisu odradili svoj posao sinoć", kazao je Cuomo koji je i u prošlosti ulazio u sukobe s De Blasiom.

"Mislim da gradonačelnik podcjenjuje razmjere problema", dodao je.

Cuomo je rekao da je "bijesan" jer pljačkaše policija većinom nije zaustavila.

Kazao je da bi NYPD, uzimajući u obzir snage koje ima na raspolaganju i iskustvo, trebao biti u stanju kontrolirati situaciju, ali da je 13 tisuća pripadnika Nacionalne garde spremno uskočiti.

Nacionalna garda ustrojena je po saveznim državama i teritorijima i njome zapovijeda guverner.

"To sinoć je bilo bjesomučno pljačkanje širom grada koje nisu zaustavili, a to im je posao. To je bilo pogrešno", kazao je Cuomo.

Guverner New Yorka istaknuo je da Trump pokušava zamagliti razliku između legitimnih prosvjednika i onih koji se upuštaju u kriminalne aktivnosti.

"On želi reći da su svi pljačkaši", rekao je Cuomo i dodao da je to Trumpov politički spin.

Trump je u utorak kritizirao guvernere zbog neprihvaćanja njegova plana raspoređivanja američke vojske kako bi se suzbili nasilni prosvjedi.

Pet policajaca ranjeno je iz vatrenog oružja nekoliko sati prije Trumpove najave o mogućem slanju vojske, četiri u St. Louisu, a jedan iz Las Vegasa, čije je stanje kritično.

Prosvjednici su u ponedjeljak navečer razbijali prozore i pljačkali dućane širom New Yorka te su zapalili trgovački centar u Los Angelesu.

"New York su preuzeli pljačkaši, lupež, radikalna ljevica i svi drugi oblici bijednog života i ološa. Guverner je odbio moju pomoć u vidu dominantne Nacionalne garde. New York se raspao na komadiće", napisao je na Twitteru Trump koji se često tijekom pandemije koronavirusa raspravljao s demokratskim guvernerom Cuomom.

Trump za sada nije iznio niti jedan dokaz da iza nasilja koje je zahvatilo gradove SAD-a stoje ljevičari.