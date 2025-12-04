Odlična vijest za BiH! Konačno će dobiti milijune eura

"Ovo je ključni korak za dobivanje 976,6 milijuna eura iz okvira Instrumenta EU za reforme i rast", stoji u priopćenju Europske komisije.

BiH je posljednja od šest država zapadnog Balkana koja je usvojila program reformi na kojima je insistirala Europska komisija i taj je dokument usvojen u posljednji trenutak i poslan u Bruxelles 30. rujna, tek nekoliko sati prije isteka krajnjeg roka.

Razlog za to kašnjenje bili su višemjesečni unutarnji prijepori, među kojima je najveća zapreka bila je rasprava o tome hoće li Republika Srpska prihvatiti obvezu popune Ustavnog suda BiH dvojicom sudaca što iz Banje Luke uporno odbijaju.