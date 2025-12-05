novi zeland

Policija vratila Fabergeovo jaje: S lopovom su čekali 'dok priroda ne odradi svoje'

I.K./Hina

05.12.2025 u 10:27

Fabergeovo jaje inspirirano James Bondom, upravo onakvo kakvo je progutao novozelandski lopov prošlog tjedna
Fabergeovo jaje inspirirano James Bondom, upravo onakvo kakvo je progutao novozelandski lopov prošlog tjedna Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Fabergéovo jaje načičkano dijamantima u posjedu je novozelandske policije šest dana nakon što ga je kradljivac progutao.

Taj 32-godišnjak progutao je jaje krajem prošlog tjedna u trgovini u najvećem gradu te otočke zemlje Aucklandu, ali je uhićen prije nego je uspio pobjeći.

"Policija može potvrditi da je jaje pod nadzorom policije", objavili su u petak u izjavi.

Policija je dodijelila jednom od službenika zadatak da bdije nad muškarcem dok priroda ne obavi svoje i ne "ispostavi" komad nakita - vrijedan oko 20.000 američkih dolara.

Posebno izdanje inspirirano James Bondom

Privjesak je posebno izdanje jer je inspiriran filmom o Jamesu Bondu "Octopussy", koji se vrti oko plana krađe rijetkog Fabergéovog jajeta.

"Vanjski dio jajeta blisko prati dizajn Fabergéovog jajeta prikazanog u filmu Octopussy, s prekrasnim okvirom od 18-karatnog zlata, nježno ukrašeno plavim safirima i bijelim dijamantima u cvjetnom uzorku", stoji u opisu komada na internetu.

U jajetu se nalazi malena zlatna hobotnica.

Ruska kuća Fabergé, osnovana u Sankt Peterburgu, stekla je međunarodnu slavu krajem 19. stoljeća dizajniranjem jaja raskošno ukrašenih zlatom i dragim kamenjem.

