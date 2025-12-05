Policija vratila Fabergeovo jaje: S lopovom su čekali 'dok priroda ne odradi svoje'

Taj 32-godišnjak progutao je jaje krajem prošlog tjedna u trgovini u najvećem gradu te otočke zemlje Aucklandu, ali je uhićen prije nego je uspio pobjeći.

"Policija može potvrditi da je jaje pod nadzorom policije", objavili su u petak u izjavi.

Policija je dodijelila jednom od službenika zadatak da bdije nad muškarcem dok priroda ne obavi svoje i ne "ispostavi" komad nakita - vrijedan oko 20.000 američkih dolara.