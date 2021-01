Covid-bolnica u Dubravi gomila infektivni otpad, na vrata im stigla i inspekcija, jedna tvrtka ponudila rješenje

Infektivni otpad koji zbog Covid-19 svakodnevno pojačano nastaje u KB Dubrava mora se ukloniti do 27. siječnja, kaže prof.dr. Ivan Lukšić, ravnatelj KB Dubrava nakon što ih je posjetila inspekcija

Prije koji dan u promemoriji Ministarstvo zdravstva "priznaje" da je iz tvrtke s kojom KB Dubrava ima ugovor davno stiglo upozorenje, a potom objašnjava tko je za što nadležan, odnosno da je "glavno" Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. No, dodaje se da Zakonom o održivom gospodarenju otpadom "nije propisana mogućnost izuzeća da se u izvanrednim okolnostima, kakva je ova situacija prouzročena pandemijom covida-19, omogući pravnim i fizičkim osobama prenamjena djelatnosti i to brzim/pojednostavljenim postupkom".

"Uputa" je da bolnice trebaju imati ugovore za odvoz, a ako ta tvrtka ne može ispunjavati ugovorenu obvezu, "nađite si drugu".

No, rješenja ima, i to ne samo s ad hoc spalionicom u cementari u Našicama, nego s inovacijskom hrvatskom pameti koju bi mogla instalirati svaka bolnica i u konačnici smanjiti troškove, piše Jutarnji list. Naime, tvrtka Tehnix iz Donjeg Kraljevca ima specijalno postrojenje za spaljivanje i kremiranje infektivnog medicinskog otpada, a projekt se 'prigodno' zove Kremator. Riječ je o tvrtki koja se bavi projektiranjem, proizvodnjom i servisiranjem strojeva i opreme za zaštitu okoliša te gospodarenje otpadom.

'Imamo tehnologiju koja to može riješiti, i to ne samo otpad iz bolnica, nego i iz staračkih domova, ambulanti, zatim i stare lijekove, odnosno sav opasni otpad. Vreće s otpadom stavljaju se u stroj koji sve usitnjava, a potom spaljuje na temperaturi od 800 do 1200 Celzijevih stupnjeva.

Uređaji su različiti, odnosno različitog kapaciteta. Za najveće bolnice moguće je zbrinjavanje do 10 kg u minuti, a za one manje, šest ili tri u minuti. Drugim riječima, u jedan sat 600 kilograma. Taj naš uređaj ima sve europske ateste o zadovoljavanju normi zaštite okoliša. Ono što ostaje nakon spaljivanja ide u kompostane ili se zbrinjava metal ako ga je bilo, npr., od injekcija', objašnjava Đuro Horvat, direktor Tehnixa za Jutarnji list.

Spalionica koja bi se mogla instalirati u bolnicama stoji 2-5 mil. kuna, što je u prosjeku godišnji trošak odvoza i zbrinjavanja otpada zdravstvenih ustanova. Upiti u Tehnix stižu iz europskih, ali i dalekih zemalja poput Emirata, a u Hrvatskoj očito zasad nema sluha za to rješenje.