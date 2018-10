Čović zna što je 'ključ svih ključeva' za ustroj vlasti u BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio je u ponedjeljak kako se vlast u toj zemlji neće moći uspostaviti bez provedbe presude Ustavnoga suda BiH u slučaju Ljubić o izboru legitimnih predstavnika triju naroda, što je ocijenio prethodnim uvjetom za provedbu rezultata izbora održanih početkom listopada

'Ključ svih ključeva je danas riješiti prethodno pitanje, a mi svakako po ovom Izbornom zakonu ne možemo provesti izborne rezultate. Znači mi ćemo morati isključivo kroz institucije BiH, a Ustavni sud ih je vrlo precizno definirao kako je to Parlamentarna skupština BiH, pronaći rješenje za to prethodno pitanje', rekao je Čović.

'To se više nikada neće dogoditi i nadam se da imamo dovoljno instrumenata da to zaživi kroz zakonodavstvo BiH, Ustav BiH, do kraja poštujući odluku Ustavnog suda BiH o legitimnom političkom predstavljanju', rekao je Čović.

'I dalje kao stožerna stranka Hrvata u komunikaciji s drugim strankama želimo tražiti rješenja. Kao što smo izbjegli bilo kakav očekivani plan blokada, kako se tumačio moj plan B, mi smo rekli da idemo u izborni proces svjesni da mora doći do preobrazbe prije svega kroz izborno zakonodavstvo', kazao je.

Po njegovim riječima, izmjene Izbornog zakona najmanje ovise od HDZ-a BiH, te da je sada odgovornost na bošnjačkim i srpskim strankama oko provedbe odluke Ustavnog suda BiH. Upitan kako komentira medijske interpretacije po kojima je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić usporedio izbor Željka Komšića i nacističkog lidera Adolfa Hitlera, predsjednik HDZ-a BiH je rekao kako to nisu riječi vrhbosanskog nadbiskupa.

'Kada je u pitanju uzoriti kardinal, jednako kao što ne komentiram bilo čije istupe, jednako tako neću niti ovaj komentar. Ali, siguran sam kako on to nije rekao kako ste vi to interpretirali. On je dao jednu usporedbu u općem procesu, a nikako ne vezujući uz bilo čije ime', pojasnio je Čović.

Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić ocijenio je u nedjelju kako se Hrvatima u toj zemlji oduzimaju prava te se to predstavlja zakonitim, na što je poručio kako je i Hitler na zakonit način stigao na vlast.