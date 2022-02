Čović: 'Čuvajte Republiku Srpsku. Na tome vam mogu svi samo zavidjeti'

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović u utorak je ohrabrio političare iz Republike Srpske da nastave voditi politiku na dosadašnji način i jačati taj entitet te da ne dopuste ustavne promjene kojima bi se doveo u pitanje koncept BiH kao države tri konstitutivna naroda.

Čović je ovo kazao istupajući na sjednici parlamenta Republike Srpske u Banjoj Luci, kamo su ga pozvali da bi sudjelovao u raspravi o stanju u BiH. Na sjednicu je bio pozvan i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, no on je to odbio s obrazloženjem kako se o stanju u BiH treba raspravljati prije svega u državnom parlamentu.

Čović je kazao kako je jasno da u BiH danas gotovo ništa ne funkcionira, a posebice ne pravna država, pa nema drugog izlaza nego kroz razgovore tražiti zajednička rješenja, čime je obrazložio i odluku da dođe u Banju Luku.