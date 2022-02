Čović pojasnio što je mislio kad je rekao 'čuvajte Republiku Srpsku', ali i što mu je Plenković kazao na to

Šef HDZ-a BiH Dragan Čović danas je bio na sastanku s premijerom Andrejom Plenkovićem. Komentirao je što mu je on kazao na izjavu u skupštini RS-a "čuvajte Republiku Srpsku"

Razgovarao sam s njim jako dugo oko puno pitanja, a najmanje o tome. on to dobro razumije jer nije iz kontekst izvukao izjavu nego je pogledao moj govor. Otišao sam na poziv predsjednika narodne skupštine prvi put u životu, a potreba je bilo više. Trebalo je pripremiti ono što slijedi, a to je uključenost i srpskog naroda u pregovore i dobro je s kolegama razmijeniti stajališta. Predstavio sam im što smo govorili u Neumu jer su nas džentlmenski pustili da sami odgovaramo", kazao je Čović u RTL-u Danas.

Komentirao je i što Hrvati imaju od čuvanja Republike Srpske.

"Ne samo Republika Srpska, ona je realnost od Daytona pa nadalje, a moja poruka je bila očuvajte ustav, a to je i Republika Srpska. Razgovarali smo o tome, povratku institucije BiH, ne možete usvojiti izborni zakon ako ih nema tamo i razgovarali smo o poziciji hrvatskog naroda u BiH i višestruko je bilo korisno da sam se obratio", kazao je.