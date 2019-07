Čović: Oni koji su izvukli milijune iz Aluminija moraju odgovarati

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović zatražio je u ponedjeljak od istražnih tijela u Bosni i Hercegovini da rasvijetle poslovanje mostarskog Aluminija tvrdeći da su posljednjih 20-tak godina iz te prošloga tjedna ugašene kompanije 'isisani deseci milijuna maraka' te je izrazio optimizam da će uskoro ponovno početi raditi

"Oni koji danas pokušavaju, a godišnje su isisavali desetine milijuna maraka, zaštiti svoju poziciju poručujem da je neće moći zaštiti. Sve će izaći na vidjelo do zadnje marke. Tko god da je to radio od mojih najrođenijih nadalje", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru u stanci sjednice Hrvatskog narodnog sabora BiH. On je tako prvi put komentirao događanja u Aluminiju i prosvjede koji su organizirani ispred središnjice HDZ-a BiH prošloga tjedna.

On je dodao kako istraga mora pokazati tko je odgovoran za propast i izvlačenje milijuna iz Aluminija ali i loše vođenje kompanije. Dodao je kako neće dopustiti da se odgovornost za kriminalna djela prebacuje na politiku. Odbacio je bilo kakvu osobnu odgovornost tvrdeći da je posljednjih godina isključivo pokušavao pomoći opstanku Aluminija.