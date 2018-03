Čović: BiH će sigurno ući u EU 2025. godine

Bosna i HercegovČović: BiH će "sigurno" ući u EU 2025. zajedno sa Srbijom i Crnom Goromina "sigurno" će ući u Europsku uniju 2025. godine zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, ustvrdio je u ponedjeljak član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović dodajući kako je to sasvim izgledno unatoč procjenama kako su njegova zemlja i Kosovo na začelju popisa država zapadnog Balkana koje imaju perspektivu članstva u Uniji

"Raspisivanje izbora se očekuje u prvom tjednu svibnja a duboko vjerujem da će do tada doći do izmjena izbornog zakona", kazao je Čović koji je tijekom dana u Sarajevu o stanju u BiH razgovarao i s novim američkim veleposlanikom u Hrvatskoj Robertom Kohorstom kojega je pratila veleposlanica SAD u BiH Maureen Cormack.

"Govorili smo o pitanju BiH i kako osigurati njen europski put i racionalnost u njenom organiziranju", bilo je Čovićevo pojašnjenje sadržaja tih razgovora.

Na pitanje znači li to "ispipavanje" terena za moguće nove razgovore o preustroju BiH Čović je odgovorio konstatacijom kako je potrebno racionalno organiziranje a do toga će se morati doći jer ovako ustrojena BiH ne može napredovati ka članstvu u EU i NATO-u, no istaknuo je kako se to neće činiti "kroz nove Daytone i međunarodne konferencije".