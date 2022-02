Ćorić: Ina je vlasnik nafte, to nisu ovi koji komuniciraju tezu o hrvatskoj nafti, hrvatskoj vodi, hrvatskoj plaži...

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić komentirao je izjave Damira Vanđelića o naftovodu od Rijeke do Siska.

'Ja sam općenito logici transfera nafte iz sisačke rafinerije, odnosno s područja tog dijela nalazišta u RH, pristupao vrlo logično. Potpuno je bilo nejasno zašto ne postoji uopće cijev između sisačke rafinerije odnosno Janafovog terminama, odnosno godinama nije postojala. Kasnije se ispostavilo da nalazišta u tom dijelu Hrvatske više nisu davala dovoljne količine nafte. Omogućavanje tog transfera nafte iz Siska u bilo kojem smjeru, prema Rijeci, prema Mađarskoj, nebitno, onome tko crpi tu naftu, a to je Ina koja je vlasnik te nafte, to nismo ni vi ni ja ni ovi svi koji pokušavaju komunicirati tezu o hrvatskoj nafti, hrvatskoj vodi, hrvatskoj plaži, hotelu. U ovom slučaju kada se obveza prem RH namiri, vlasnik te nafte je Ina i ona odlučuje kako to učiniti i koji je najbolji način da se ta nafta dalje prerađuje i prodaje', kaže Ćorić .

“Ja kao ministar, tu sam da štitim interes RH, a interes je da je Ina posluje što je bolje moguće. Ako se netko vodi logikom da je to drugačije, onda neka donese dokaze. Mi se stalno vodimo tezom da je nama netko nešto oteo. Ta nafta tamo je vlasništvo Ine onog trena kada je izašla na površinu i kada su podmirene obaveze prema RH. Gospodin Vanđelić koji je godinama bio predsjednik NO-a te iste Ine, to jako dobro zna. Jedino što je u ovom konkretnom slučaju njegova spoznaja koja iz dana u dan sve više raste jeste spoznaja o njegovoj ideju obrane nacionalnih interesa i svima onima drugima koji ne funkcioniraju na stupu obrane nacionalnih interesa. Evo, ja mu poručujem da i ja štitim inacionalne interese i da, dok smo surađivali, on kao predsjednik NO-a Ine, a ja kao ministar, da sam imao dojam da se dobro razumijemo o tome da treba štititi interes RH. On sada, kada je prešao na neku svoju stranu, očito promišlja drugačije. On je taj koji će o tome i dalje elaborirati, no molim da u javnom prostoru tržišne ekonomije modrene male zemlje u 21. stoljeću izbjegavamo teze o tome kako je hrvatska nafta negdje otišla. To je isto kao da kažete da je to hrvatska plaža i da nitko drugi na taj komad plaže ne treba doći. To nam ne treba', kaže Ćorić.