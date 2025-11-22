Trump joj se protivi: Deklaracija o klimatskoj krizi ipak usvojena

O deklaraciji, u kojoj se koriste formulacije kojima se Washington protiv i, „ne može se ponovno pregovarati“, rekao je novinarima glasnogovornik južnoafričkog predsjednika Cyrila Ramaphose , što odražava napetosti između Pretorije i Trumpove administracije oko događaja.

„Cijelu smo godinu radili na ovom usvajanju, a protekli tjedan bio je vrlo intenzivan“, rekao je glasnogovornik. Ramaphosa, domaćin ovogodišnjeg okupljanja čelnika G20 u Johannesburgu, ranije je izjavio da postoji „velika većina“ za usvajanje deklaracije. Izvori upoznati s procesom naveli su da su čelnici G20 - organizacije koja okuplja najveća svjetska gospodarstva - u petak izradili nacrt deklaracije bez sudjelovanja SAD-a.

Deklaracija koristi formulacije kojima se Trumpova administracija dugo protivi: naglašava ozbiljnost klimatskih promjena i potrebu jače prilagodbe, hvali ambiciozne ciljeve povećanja obnovljivih izvora energije i ističe težak teret otplate duga siromašnih zemalja. Spominjanje klimatskih promjena smatra se porukom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji dovodi u pitanje znanstveni konsenzus da je globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem.

Američki su dužnosnici ranije dali do znanja da bi se usprotivili svakom spominjanju klimatskih promjena u deklaraciji. Prema agenciji dpa, G20 je u završnoj deklaraciji iz Johannesburga samo neizravno osudio rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine od 2022. godine.

Nije riječ samo o klimi

Prema domaćinu Južnoj Africi, deklaracija usvojena na prvoj radnoj sjednici samita G20 u Johannesburgu ne spominje izravno Rusiju ni njezina predsjednika Vladimira Putina. Ipak, na prvoj stranici završnog dokumenta od 30 stranica, koji je usvojen neuobičajeno rano s obzirom da samit traje do nedjelje, nalaze se jasne reference na ruske postupke u Ukrajini.

G20 je potvrdio da se, u skladu s Poveljom UN-a, sve države moraju suzdržati od prijetnje ili uporabe sile radi teritorijalnih osvajanja protivnih teritorijalnoj cjelovitosti, suverenitetu ili političkoj neovisnosti bilo koje države. Prije sastanka bilo je neizvjesno hoće li uopće doći do zajedničke završne deklaracije ili samo do izjave domaćina, zbog toga što američki predsjednik Donald Trump bojkotira samit.

Trump nije na samitu jer optužuje južnoafričku vladu za tešku represiju nad bijelim farmerima. Južna Afrika te optužbe odbacuje kao neutemeljene. Uz Trumpa, dolazak na prvi G20 summit na afričkom kontinentu otkazali su i čelnici Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping, među ostalima.

Sjedinjene Države preuzet će predsjedanje G20 u 2026. godini, a Ramaphosa je rekao da će morati predati rotirajuće predsjedanje „praznom stolcu“. Južnoafričko predsjedništvo u subotu je ponovno odbilo američku ponudu da za formalnu predaju predsjedanja pošalje otpravnika poslova američkog veleposlanstva.