Čitatelji tportala gotovo jednoglasno stali na stranu nastavnika Franje Dragičevića

Nastavnik Tehničke škole Čakovec Franjo Dragičević dobio je 'žuti karton'. Neće dobiti otkaz jer je nasrnuo na učenike, no ako ponovi isto, neće mu se gledati kroz prste. Ovaj je slučaj dobio veliku medijsku pažnju zbog statusa prosvjetara, a ako je suditi prema odgovorima koje ste nam dali u anketi, gotovo svi podržavate čakovečkog nastavnika

U školi je u tijeku prosvjetna inspekcija, a ravnatelj je donio odluku o izricanju upozorenja nastavniku zbog nasilja, što znači da bi, ako bi se incident ponovio, on dobio otkaz. Olakotna okolnost za izricanje ovakve mjere jest to što nastavnik u svom dosadašnjem radu nije imao opomena ovakvoga tipa. 'Za mjeru koju je dobio profesor kazali bismo da je dobio žuti karton', rekla je ministrica.

'on je personifikacija svih nas'

Podsjetimo, Franjo Dragičević, nastavnik pred mirovinom iz Tehničke škole Čakovec, fizički je nasrnuo na dvojicu učenika nakon što ga je jedan gađao kredom, a drugi pljuvao na klupu. Slično je i ranije trpio, no ovog je puta izgubio živce.

'Ja sam to napravio i ako bih morao, opet bih napravio, sram me da sam morao... Mene ne štiti sustav, mene ne štiti uprava škole, ravnatelji su ok, ali sustav nastavnike ne štiti', kazao je Franjo Dragičević nakon incidenta u kojem je intervenirala i policija.

Pod hashtagom 'i ja sam Franjo' društvene mreže zapljusnula su anonimna iskustva učitelja i nastavnika o teroru koji neki od njih prolaze u školama.