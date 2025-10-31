Šok za Dugo Selo: Komunalna naknada poskupljuje za 182 posto!

Predlagatelj opravdava povećanje rastom troškova u održavanju i gradnji komunalne infrastrukture, kao i činjenicom da se odluka o vrijednosti boda nije mijenjala 10 godina. Za očekivati je kako će troškovi i dalje rasti te će prihodi s dosadašnjim bodom komunalne naknade biti nedostatni za planove gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Primjera radi - obiteljska kuća od oko 150 m2, dosada je plaćala godišnju komunalnu naknadu od 96 eura, a sada će iznositi 270 eura godišnje. Za stan od 60 m2 komunalna naknada trenutno iznosi 38,4 eura godišnje, a ovim povećanjem iznosit će 108 eura godišnje , prenosi Dugoselska kronika.

Gradonačelnik Nenad Panian istaknuo je činjenicu kako 'Grad Dugo Selo ima trenutno među najnižim komunalnim naknadama u županiji, samo Ivanić Grad ima nižu, a povećanjem boda, ulaganjem u Poslovnu zonu i u dolazak novih poslovnih objekata koji inače donose 58% ukupnih prihoda od komunalne naknade, sustav će se održati i nadalje razvijati'.

Vijećnik Siniša Špoljarec osporio je visinu predložene nove cijene komunalne naknade, držeći da inflacija ne iznosi 182%, već 39%, a niti plaće građana i mirovine nisu toliko rasle. 'Poslovni subjekti su ujedno i najveći neplatiše komunalne naknade, a novim povećanjem proizvest će se još veći broj neplatiša', naveo je između ostalog vijećnik Špolajrec, dok je vijećnik Dinko Kulaš naveo 'kako obrazloženje povećanja boda nije adekvatno koncipirano, niti je komparirano s drugim jedinicama lokalne samouprave te je trebalo dati i prijedlog mjera za socijalno ugrožene'.

Iako je dan ranije Odbor za financije i proračun dao negativno mišljenje o ovom prijedlogu, večeras je jedan vijećnički glas prevagnuo u korist prijedloga izvršne vlasti i povećanja komunalne naknade.

'Svima nam treba biti u fokusu razvoj grada. Nitko od nas ne dvoji kako je povećanje komunalne naknade nužno, no sporno je što povećanje nije učinjeno već 10 godina, kao i predložena visina boda. Meni kao socijalisti to je neprihvatljivo, no živimo u kapitalističkom vremenu i na masu cijena koje divljaju oko nas nemamo utjecaja. Naša osnovna dužnost je osigurati sredstava za razvoj grada. Ako ćemo trošiti sredstava iz proračuna, moramo ga i napuniti, a to će učiniti ljudi koji rade i žive u ovom gradu', poručio je između ostalog predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Stjepan Štefinovec.

Odluka je donijeta s 8 glasova za i 7 protiv.