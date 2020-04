Dok cijeli svijet strahuje od pandemije novog koronavirusa, u drugi plan pala je epidemija gripe čija je sezona upravo na izmaku. Novu zarazu otpočetka se uspoređuje s gripom, pa smo provjerili koliko osoba oboli od nje godišnje i kolika je smrtnost od te nimalo bezazlene bolesti

Prema podacima kojima se spekulira u javnosti, smrtnost od novog koronavirusa otprilike iznosi između tri i četiri posto, dok je kod sezonske gripe taj prosjek uobičajeno 0,1 posto. No umire se i od gripe.

No Covid-19, koji neki često uspoređuju s gripom, u kraćem roku oduzeo je više života nego gripa, čak 47, i tome nažalost još nije kraj jer ta pandemija nije minula.

Smrt od gripe se, nažalost, događa svake sezone i uglavnom umiru osobe oslabljenog imunološkog sustava koje razviju komplikacije, prvenstveno upalu pluća, i osobe s kroničnim bolestima kod kojih se osnovna bolest zbog gripe pogorša, prvenstveno osobe starije životne dobi. Slično je to kao i kod novog koronavirusa.

Za zemlju s brojem stanovništva poput Hrvatske procjenjuje se da je ovaj višak smrtnosti u sezoni gripe od 125 do 550 osoba godišnje, ovisno o njenom intenzitetu. To znači da se procjenjuje kako u sezoni gripe, u tjednima kada je njena aktivnost povećana, umire otprilike dva do 10 posto (ovisno o sezoni) više ljudi nego što bi ih umrlo da nema gripe.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, sličnost gripe s koronavirusom je u tome što obje uzrokuju respiratornu bolest, koja kod nekih ljudi može proći bez ikakvih simptoma, kod nekih s blagim simptomima, a može i dovesti do teških oblika bolesti i smrti. Obje se prenose kontaktom i kapljičnim putem, ali razlikuju se u brzini transmisije. Gripa se širi brže od novog koronavirusa, ali broj ljudi koje jedan zaraženi pojedinac može zaraziti veći je u slučaju koronavirusa. Djeca su glavni prijenosnici gripe, a od Covida-19 rjeđe obolijevaju od odraslih.

Uglavnom, iako je koronavirus u fokusu javnosti, ni gripa nije zanemariva bolest i dobro je to što je bar ta epidemija na izmaku.