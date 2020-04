Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak bio je gost večerašnjeg Dnevnika N1 Televizije gdje je govorio o epidemiji koronavisua.

"Kada smo mi donosili tu mjeru, zabranili smo da se unutar restorana, bara, snack bara ili kako se to već zove, da se unutar njega poslužuje hrana i piće, a dozvolili smo da oni koji imaju mogućnost dostave ili predaje hrane ili drive-ina to mogu raditi."

"Ne može se to raditi na cesti, mora postojati barijera. Ne može biti jedna osoba koja prima novac i daje hranu, tj. može biti, ali se u tom slučaju svaki put kada primi novac mora dezincificirati," kazao je Capak i dodao:

"Ono što sam vidio iz izvještaja, u ovom slučaju nije bila osigurana distanca i barijera između kupca i prodavača. Međutim, sada završavamo nova uputstva u kojima ćemo sve detaljnije objasniti. Pojašnjavamo to i danas će pojašnjenja biti izdana i stavljena na internetske stranice HZJZ-a", istaknuo je Capak.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija opet povezani

Što se tiče broja županija koje su tražila ukidanje e-propusnica unutar njih, Capak je kazao kako je to odobreno za svih deset županija koje su to tražile, kao i Gradu Zagrebu da se poveže za Zagrebačkom županijom.

Kazao je i što misli o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. "Ja mislim da se još uvijek odlično držimo što se tiče novooboljelih, ukupnog broja oboljelih i mortaliteta. Mislim da treba jedan veliki oprez jer imamo puno oboljelih, puno kontakata i puno ljudi u izolaciji, stoga tu još treba biti oprezan", istaknuo je.

Što se tiče kritika Kine koje dolaze od nekih država zbog navodne diskrepancije broja umrlih i broja slučajeva koje je Kina prijavila, Capak je kazao kako mu je jako teško to komentirati, budući da nema točne brojke.

"Meni je to jako teško to komentirati jer ne znam precizne podatke. Ne znam je li Kina priznala da su imali više umrlih nego što je javno objavljeno. Međutim, bilo je komunicirano s njihove strane i sa strane WHO-a da se komunicira iskreno. Što se dogodilo, ne znam. A u ove političke, geopolitičke i strateške igre ne bih ulazio."

"U ovo globalno vrijeme kada se epidemije brzo šire, moramo biti oprezni", kazao je Capak.

Preminuli albanski državljanin bio u Sloveniji

Pojasnio je i slučaj radnika iz Albanije koji je poginuo na gradilištu kraj Poreča i koji je bio pozitivan na koronavirus.

"Što se tiče tog konkretnog slučaja, tu se radilo o jednoj nesreći na radu. Radnik je poginuo tijekom rada na građevini jedne kuće kraj Poreča i zato je bila potrebna obdukcija. Patolog je rekao da prije obdukcije želi imati nalaz na koronavirus i nalaz je na opće iznenađenje ispao pozitivan. Kada se krenulo istraživati ispalo je da su radnici prije 10, 14 dana boravili u Sloveniji. I bili su su samoizolaciji. Ostali radnici nemaju nikakva simptoma, kao što nije ni on imao. to je u epidemiološkoj obradi. Sad je 34 osoba u samoizolaciji. Što se asimptomatskih slučajeva tiče, sasvim sigurno ih ima. Koliko ih ima uskoro ćemo otkriti s našim serološkim studijama. No, to nikada nećemo stopostotno znati", kazao je Capak.

Zašto kod obične gripe nema ovakvih mjera?

Progovorio je i o običnoj gripi, rekavši da je najgora bila prošla sezona 2018/2019.

"Imali smo 60 tisuća oboljelih i 107 potvrđenih slučajeva smrti od gripe. Računa se da je pravi broj smrti tri do četiri puta veći nego što je službeno prijavljen jer da bi se službeno prijavila treba dokazati virus prije smrti ili poslije smrti", kazao je Capak.

Zašto onda kod gripe nema ovakvih epidemioloških mjera, upitan je Capak. Kazao je da je prvenstveno zato što za gripu ima mogućnost cjepljenja čime se mogu zaštiti najosjetljivije skupine. "Mi smo se privikli na epidemiju gripe i kada netko oboli zna kako se zaštiti i što raditi. Ovo je nešto drugo i novo", rekao je Capak.