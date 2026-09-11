CIA deklasificirala dokumente: Al-Kaida planirala napad na SAD još u devedesetima

Ova objava donosi "transparentnost bez presedana u najosjetljiviji obavještajni spis u Americi, koji pokriva godine koje su prethodile i dan nakon jednoga od najmračnijih trenutaka u našoj povijesti", navela je CIA u priopćenju.

Ti dokumenti "prate kako se mijenjalo razumijevanje analitičara CIA-e u pogledu Al-Kaide, kao i njihove napore da rasvijetle planove napada Osame bin Ladena, unatoč rijetkim, nejasnim i nepotpunim informacijama", dodaje se u priopćenju.