Prošlo je 25 godina od 11. rujna: SAD se prisjeća gotovo 3000 žrtava terorističkih napada

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump prisustvovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u koje su teroristi namjerno usmjerili otete zrakoplove, uz tornjeve blizance u New Yorku. U New Yorku će članovi obitelji na mjestu napada na Svjetski trgovački centar čitati imena poginulih.

U terorističkim napadima Al-Qaide poginulo je gotovo 3000 ljudi. Teroristi su oteli četiri putnička zrakoplova, od kojih su dva usmjerili u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra, a jedan u Pentagon, sjedište američkog Ministarstva obrane. Četvrti se srušio u Pennsylvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima. Ni četvrt stoljeća kasnije nije pouzdano utvrđeno što je bilo planirana meta četvrtog zrakoplova.

Nakon napada tisuće ljudi pohrlile su na mjesto rušenja kako bi pomogle u potrazi za preživjelima pod ruševinama. Tijekom komemoracije u New Yorku u petak okupljeni će u nekoliko navrata odati počast žrtvama minutama šutnje, a obilježavanje obuhvaća i one koji su naknadno umrli od posljedica napada.

Američka vlada priznala je da je broj ljudi koji su umrli od zdravstvenih problema povezanih s napadima već daleko premašio broj poginulih u samim napadima. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) dosad su zabilježili više od 57.000 slučajeva raka povezanih s napadima. Rušenje tornjeva visokih oko 400 metara i požari koji su uslijedili oslobodili su u zrak izrazito otrovnu mješavinu prašine, staklenih vlakana, azbesta, usitnjenog betona, gipsanih ploča, izgorjele plastike i drugih onečišćujućih tvari, zbog čega je područje još tjednima nakon napada bilo opasno za zdravlje.