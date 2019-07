Četvorka iz Zadra iza rešetaka jer od Biograđanina iznuđivala dug od nekoliko stotina tisuća eura

Zadarska policija pritvorila je četvoricu muškaraca koje sumnjiči da su pokušali od 49-godišnjaka s biogradskog područja iznuditi dug od nekoliko stotina tisuća eura

On se u svibnju na biogradskom području sastao sa 34-godišnjakom od kojega je zatražio da mu organizira naplatu navedenog duga, obećavši pozamašnu novčanu nagradu njemu, kao i svima koji budu sudjelovali u naplati duga.

U lipnju se 34-godišnjak sastao s 43-godišnjakom i predočio mu plan i zatražio da pronađe osobu koja bi izvršila naplatu duga. On je to ponudio 38-godišnjem poznaniku i kolegi, koji je ponudu i prihvatio. Zatim ga je odveo do kuće oštećenoga i pokaza ga budući ga 38-godišnjak nije poznavao.



Oko podneva 10. srpnja osumnjičeni 38-godišnjak ponovno dolazi do kuće u kojoj oštećeni živi s obitelji i zatiče oštećenoga i od kojega, navela je policija, ozbiljnom prijetnjom traži plaćanje novčanog duga kojega oštećeni ima prema 36-godišnjem naručitelju.

Nakon toga se sva četvorica počinitelja sastaju u ugostiteljskom objektu na biogradskom području, gdje razrađuju svoje daljnje aktivnosti.

Nekoliko dana poslije, nakon što je posumnjao da je oštećeni događaj prijavio policiji, 36-godišnjak poziva oštećenoga od kojega prijeteći njemu i obitelji, zahtijeva povlačenje kaznene prijave.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo sprječavanje dokazivanja i protupravna naplata u pokušaju, te 38-godišnjak, 34-godišnjak i 43-godišnjak uz kaznenu prijavu zbog sumnje da su počinili kazneno djelo protupravna naplata u pokušaju, privedeni su pritvorskom nadzorniku PU zadarske, navodi se u priopćenju.