Četiri saborska kluba najoštrije demantirala Grmoju: 'Zašto ima potrebu iznositi takve laži?'

Zastupnici u Hrvatskom saboru iz Kluba zeleno-lijevog bloka, Kluba Centra i GLAS-a, Kluba HSS-a i Radničke fronte te Kluba IDS-a u četvrtak su "najoštrije" demantirali izjavu Nikole Grmoje (Most) kako je dobio garanciju od cijele oporbe da će Mostov prijedlog referenduma dobiti njihovu podršku

Nikola Grmoja je u četvrtak za televiziju N1 kometirao jučerašnji razvoj događaja u Hrvatskom saboru te rekao: “Ja sam okupio cijelu oporbu prije nego smo predstavili referendumska pitanja i dobio sam garanciju da ćemo biti podržani. Kad sam jučer sve to vidio, rekao sam kolegici Selak Raspudić da smo okrenuli sve protiv sebe, a ona je rekla da je to organizirano. Smatrao sam, iako smo bili napadnuti preko svake mjere, da smo to trebali pustiti i ne ući u sukob jer mi je u fokusu uspjeh referenduma. No, taj napad nismo isprovocirali", rekao je, uz ostalo, Grmoja.