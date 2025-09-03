44 komada

Češka se opako naoružava: Kupila je iste tenkove kao i Hrvatska

V. B./Hina

03.09.2025 u 16:26

Leopard 2A8
Leopard 2A8 Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Češka vlada u srijedu je odobrila plan nabavke 44 tenkova Leopard 2A8 njemačke proizvodnje, objavila je ministrica obrane Jana Černochova

Češka će u prvoj fazi kupiti 44 tenka za oko 1,4 milijarde eura, a dostavljeni će biti u periodu od 2028. do 2031. godine. Prag je dogovorio opciju da kupi još 14 takvih tenkova, a narudžba će se potvrditi u narednim tjednima. Hrvatska je također naručila 50 tenkova tog modela.

Češka odvojeno naručuje 19 specijaliziranih verzija 2A8, pa bi ih ukupno mogla imati do 77.

Srednjoeuropska zemlja radi na modernizaciji svojih oružanih snaga, kupujući zapadno naoružanje popu helikoptera i radara. Češka je naručila i borbene američke zrakoplove F-35.

Prošle godine odobrila je kupnju starijih tenkova Leopard 2A4 te je dobila dodatne u sklopu dogovora kojim je Njemačka nadoknadila tenkove koje je Prag poslao u Ukrajinu. 

Černochova je u srijedu najavila da ministarstvo obrane nastavlja s planom kupovine ručnog oružja od češkog proizvođača Češka Zbrojovka. Češka će se naoružati i s 18 Supacat Extenda motoriziranim vozilima češkog LPP-a. 

