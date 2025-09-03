Češka se opako naoružava: Kupila je iste tenkove kao i Hrvatska

Češka će u prvoj fazi kupiti 44 tenka za oko 1,4 milijarde eura, a dostavljeni će biti u periodu od 2028. do 2031. godine. Prag je dogovorio opciju da kupi još 14 takvih tenkova, a narudžba će se potvrditi u narednim tjednima. Hrvatska je također naručila 50 tenkova tog modela.

Češka odvojeno naručuje 19 specijaliziranih verzija 2A8, pa bi ih ukupno mogla imati do 77.