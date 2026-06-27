Prava pomama: Trebate montažu ili servis klima uređaja? Evo koliko ćete čekati i platiti

Sve više građana, očekivano, posljednjih dana uslijed toplinskog vala pokušava nabaviti ili servisirati klima uređaje, no zbog velikog interesa mnogi na montažu ili servis čekaju i više od tjedan dana. Serviseri i trgovci kažu da je potražnja naglo porasla s dolaskom toplinskog vala, a stručnjaci upozoravaju da je pripreme za ljetnu sezonu trebalo obaviti mnogo ranije
Temperature koje se u pojedinim dijelovima Hrvatske ovih dana penju i do 37 Celzijevih stupnjeva znatno su povećale potražnju za rashladnim uređajima. U prodavaonicama se ovih dana traži 'klima više'.
'Abnormalno. Ljudi stalno dolaze, zovu, ne možemo isporučiti koliko možemo prodati', rekao je za HRT voditelj poslovnice AlfaSola Davorin Štokić.
Zbog velikog broja narudžbi tvrtke se sve češće oslanjaju na vanjske suradnike kako bi uspjele odgovoriti na potražnju. 'Imamo više kooperanata s kojima radimo i to rasporedimo, tako da se između sedam i deset radnih dana čeka za montažu', kazao je Štokić.
Građani koji su kupnju ili servis odgodili do početka ljeta sada se suočavaju s dužim rokovima čekanja, a stručnjaci upozoravaju da se klima-uređaji trebaju servisirati prije početka sezone velikih vrućina.
'Na vrijeme, prije ljeta i prije nego što počnu ovako velike vrućine, treba angažirati i zvati servisera kako bi mogao doći na vrijeme, prije nego što nastupe ovakve vrućine jer je inače gotovo nemoguće dočekati termin', rekao je za HRT serviser i montažer klima-uređaja Bojan Nosić.
Cijena redovitog servisa klima uređaja trenutačno se kreće između 50 i 70 eura, dok za montažu treba izdvojiti od 150 do 300 eura, ovisno o složenosti zahvata, duljini instalacija i mjestu postavljanja uređaja. U vrhuncu sezone, kada mnogi žele hitan dolazak servisera, cijene usluga izvan redovitog rasporeda mogu biti i osjetno više.
Budući da toplinski valovi postaju sve češći i dugotrajniji, klima uređaji za mnoge više nisu luksuz, nego nužda. A onima koji žele izbjeći čekanje i više cijene, stručnjaci savjetuju da servis i kupnju planiraju prije početka ljetne sezone. Servisirani uređaji rade učinkovitije, troše manje električne energije i osiguravaju kvalitetniji zrak u domu.