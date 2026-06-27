Prava pomama: Trebate montažu ili servis klima uređaja? Evo koliko ćete čekati i platiti

Temperature koje se u pojedinim dijelovima Hrvatske ovih dana penju i do 37 Celzijevih stupnjeva znatno su povećale potražnju za rashladnim uređajima. U prodavaonicama se ovih dana traži 'klima više'.

Zbog velikog broja narudžbi tvrtke se sve češće oslanjaju na vanjske suradnike kako bi uspjele odgovoriti na potražnju. 'Imamo više kooperanata s kojima radimo i to rasporedimo, tako da se između sedam i deset radnih dana čeka za montažu', kazao je Štokić.

Građani koji su kupnju ili servis odgodili do početka ljeta sada se suočavaju s dužim rokovima čekanja, a stručnjaci upozoravaju da se klima-uređaji trebaju servisirati prije početka sezone velikih vrućina.

'Na vrijeme, prije ljeta i prije nego što počnu ovako velike vrućine, treba angažirati i zvati servisera kako bi mogao doći na vrijeme, prije nego što nastupe ovakve vrućine jer je inače gotovo nemoguće dočekati termin', rekao je za HRT serviser i montažer klima-uređaja Bojan Nosić.

Cijena redovitog servisa klima uređaja trenutačno se kreće između 50 i 70 eura, dok za montažu treba izdvojiti od 150 do 300 eura, ovisno o složenosti zahvata, duljini instalacija i mjestu postavljanja uređaja. U vrhuncu sezone, kada mnogi žele hitan dolazak servisera, cijene usluga izvan redovitog rasporeda mogu biti i osjetno više.

Budući da toplinski valovi postaju sve češći i dugotrajniji, klima uređaji za mnoge više nisu luksuz, nego nužda. A onima koji žele izbjeći čekanje i više cijene, stručnjaci savjetuju da servis i kupnju planiraju prije početka ljetne sezone. Servisirani uređaji rade učinkovitije, troše manje električne energije i osiguravaju kvalitetniji zrak u domu.