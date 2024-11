Čekaju nas vremenske pojave na koje nismo navikli: 'Neki dan se to dogodilo na Kornatima'

Meteorolog Bojan Lipovšćak slaže se da je to premali iznos. “Klimatske promjene se najjače manifestiraju u tim zemljama globalnog juga. Toplinski pojasevi su se pomaknuli oprema sjeveru tako da su oni još više zahvaćeni grijanjem. Kod njih nije probleme toliko porast temperature nego nedostatak vode, suša”, objasnio je Lipovšćak gostujući na N1 .

No zemlje globalnog juga očekivale su više, ali i klimatski stručnjaci upozoravaju da dogovoreni iznos nije dovoljan.

Bogati su zadovoljni jer, kako kaže, oni su razvili industriju koja je proizvela te klimatske promjene. “Onda su tu prljavu industriju izvezli na jug i zemlje u razvoju. Sada su razvile industriju koja omogućuje prelazak na zelenu tranziciju pa će opet prodavati tu industriju prema dolje. Oni ne gube ništa”, naveo je.

“Europa gubi nešto drugo, Europa gubi na poljoprivrednoj proizvodnji i na tome što će se sastav stanovništva promijeniti zbog useljavanja ljudi iz zemalja u kojima nema hrane i vode. Europa kaže da je uspjela smanjiti štetne emisije. To je igranje jer mi smo na jednoj zemlji koja ima jednu atmosferu i jesmo i ju ovdje očistili, a na drugoj strani zagadili ne znači ništa”, rekao je.

Napominje da je cilj Pariškog sporazuma bio 1,5 stupanj zagrijavanja. “To smo dostigli sada, a cilj je bio do 2050. Može se trend i dalje zaustaviti. Mi dodajemo u atmosferu toplinu i ako sada svedemo dovod topline na prije 50 godina, neće se u jednom trenutku se Zemlja zaustaviti grijati, ona će nastaviti u jednom ciklusu koji može trajati nekoliko godina”, dodao je.

Čekaju nas tropske oluje

Lipovšćak napominje da na COP29 nitko nije govorio o ratu. “Rat je jedan od velikih izvora onečišćenja atmosfere. Uzmimo u obzir samo sva ta vojna sredstva koja se kreću koliko ona emitiraju emisija. Trebamo zaustaviti i deforestaciju jer 90 posto se više reže drveća nego što nov sadimo”, istaknuo je.

Što se tiče našeg područja kaže da nas čekaju dulji periodi vrućina. “Neprekidni toplinski valovi, kao one toplinske kupole i peke koje dolaze iz Afrike, će biti dulje. I onda poremećaji unutar te vruće zračne mase mogu dovesti do pojava koje su slične Valenciji, do jakih grmljavinskih oluja koje će istovariti na jednom mjestu količinu oborina kao tropske kiše na koje nismo navikli”, rekao je.

“Neki dan je bio tropski pljusak na Kornatima koji je donio 100 litara oborina na četvorni metar”, dodao je.