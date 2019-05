Čeka nas grozna nedjelja - olujan vjetar, kiša, čak i snijeg. Pogledajte kad će opet zatopliti

Nakon promjenjive, ali još uvijek relativno tople subote u nedjelju nas čeka snažan sjeverni vjetar i osjetno hladnije vrijeme. U središnjim predjelima te u Gorskom kotaru i Lici kiša će čak prelaziti u snijeg, prognozira Državni hidrometerološki zavod (DMHZ)

Mjestimice će danas biti pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji gdje je velika vjerojatnost za obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 17, u Slavoniji i do 20 °C.

U nedjelju oblačno, kišovito, vjetrovito te osjetno hladnije. Obilnije oborine bit će ponajprije na sjevernom Jadranu, u središnjim predjelima te u Gorskom kotaru i Lici gdje će uz pad temperature kiša prelaziti u snijeg. Zapuhat će umjeren i jak sa sjeverni vjetar koji će u Podravini i Međimurju na udare biti i olujan. Na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, navečer podno Velebita s orkanskim udarima, dok će u Dalmaciji umjereno jugo i jugozapadnjak poslijepodne malo pojačati. Temperatura zraka u središnjim i gorskim predjelima od 5 do 10, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji od 10 do 15, a u Dalmaciji od 14 do 19 °C.

Početkom radnog tjedna smirivanje vremena uz razvedravanje sa zapada, a od utorka temperatura zraka u porastu.