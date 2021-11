Čeka li Tomaševića masovna tužba poput one koju je pokrenula udruga Franak: Roditelji odgojitelji već su se obratili odvjetniku...

Grad Zagreb u petak je otvorio javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja čime se de facto ukida mjera roditelj odgajatelj, koju je uveo bivši gradonačelnik Milan Bandić.

Više se neće zaprimati nove prijave za potporu, a one koje već teku, mjera će trajati do sedme djetetove godine, a ne više do 15. godine. Za djecu koja sad imaju sedam godina, mjera će vrijediti do 30. travnja iduće godine.

Svima koji imaju mlađu djecu i dalje će biti korisnici mjere, ali će primati tisuću kuna neto. No, roditelj će se tada smjeti zaposliti ili prijaviti na burzu rada, javlja RTL.