Capakova zamjenica o popuštanju mjera: Osjeća se pandemijski zamor, ali još se strpimo; o cijepljenju kaže: Svaka bačena doza je velika šteta jer ona nekome zapravo pripada

Marija Bubaš, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, za Dnevnik N1 govorila je o cijepljenju ugroženih skupina koje od utorka provodi i HZJZ

Proizvođač je savjetovao da se druga doza AstraZenece daje osam do 12 tjedana nakon prve, ali sada postoje indicije da je bolje davati ih bližem 12. tjednu, ističe Marija Bubaš.

Razmatra se popuštanje, kaže.

“Povoljnija je situacija nego prije dva mjeseca, manje je novozaraženih, manje ljudi na respiratoru… No svaki taj korak treba biti postupan, treba ga evaluirati kako bi znali gdje stati i kako naprijed. Ako će se ići u popuštanje i to će se reevaluirati nakon dva do tri tjedna kako bi se krenulo ili u novo popuštanje ili u reteriranje”, rekla je Marija Bubaš.

Ako građani žele uživati blagodati popuštanja mjera, molimo ih da budu odgovorni u svom postupanju što više, dodala je.

“I direktor WHO-a u Europi dao je opis koji dobro opisuju proteklu godinu – pandemijski zamor, a odnosi se na zasićenje mjerama. Razumljivo je da dođe do zasićenja, ali baš zato treba apelirati da se malo pričeka, da se malo strpimo”, rekla je.

Rezultati prve faze studije “Procjena serološkog odgovora populacije Grada Zagreba na kontakt sa SARS-CoV-2”, koje su proveli Gordan Lauc i Dragan Primorac, a koja je obuhvatila 1005 osoba, potvrdili su da je 26 posto ispitanika razvilo protutijela nakon kontakta s koronavirusom.

“Studiju Gordana Lauca ne mogu komentirati, nisam je čitala. HZJZ je pokrenuo istraživanje, imat ćemo 2000 uzoraka, obradili smo skoro 500 i rezultati će pokazati rezultate u cijeloj Hrvatskoj”, rekla je.

O tome da je tvrtka s kojom je Lauc surađivao dobio na javnom natječaju nabavu PCR testova nije htjela mnogo govoriti.

“Ne mogu govoriti o sukobu interesa. O natječaju mogu reći da je on bio javan, javilo se 16 tvrtki. Svaka je u obavezi dostaviti kompletnu dokumentaciju, te se odabire ona ponuda koja je najpovoljnija”, rekla je.

Novinarka joj je kazala kako su dvije ponude bile najpovoljnije.

“Mi smo naučili da je najjeftinije najpovoljnije. Ali ne znači da je najjeftinije i najpovoljnije. Najpovoljnije znači – treba vidjeti koje je sve druge stavke zadovoljila njihova ponuda i da je iz tog razloga bila odabrana”, rekla je Bubaš.