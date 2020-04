Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV govorio je o uputama za škole i vrtiće, a odgovorio je i na pitanje o mogućoj političkoj karijeri

'To je bitna mjera za sprječavanje širenja virusa', napomenuo je.

O tome smije li se u kućne posjete rekao je da ne preporučuje, dodajući da on vlastitu mamu viđa 'samo s vrata'. O ukidanju samoizolacije za vozače kamiona koji putuju po Europi i cijeloj Hrvatskoj, a kad dođu doma ne mogu u trgovinu ili zubaru, pojasnio je da se može obaviti hitna intervencija.

'Ljudi u samoizolaciji nisu bolesni i to se može organizirati u dogovoru s liječnikom ili stomatologom. Nisam sretan ako ljudi u samoizolaciji idu u trgovinu', dodao je.

Odgovorio je i na pitanje koje ovih dana muči mnoge roditelje - treba li najmlađe slati u vrtiće i škole.

'U cijeloj Hrvatskoj sada imamo svega 46 oboljele djece ispod 10 godina pa je vjerojatnost da se pozitivni i negativni sretnu prilično mala. Dolaskom u vrtićke kolektive ta se vjerojatnost nešto povećava, ali postoje mjere i načini kako se i to može donekle - ne do nultog rizika, ali donekle ublažiti. Zbog toga smo napravili preporuke u kojima kažemo da u vrtiće i škole ne bi trebala ići djeca koja su kronično bolesna ili djeca kod kojih je jedan od roditelja doma, zbog čuvanja djece, bolovanja i rada od kuće', rekao je.

'Da je vrtić slobodan od koronavirusa to vam nijedan epidemiolog svijeta u ovom trenutku neće potpisati, ali rizik je mali. Naravno da je nemoguće da djeca u toj dobi drže fizičku distancu, ali to je u redu jer znanstveni dokazi dosad govore da se djeca teže inficiraju od odraslih i da lakše prebolijevaju ovu bolest. Za djecu koja su kronično bolesna treba razmotriti što s njima, to se sve može u dogovoru vrtića i roditelja te liječnika organizirati', rekao je Capak koji je govorio o preporukama pripremljenim za vrtiće i škole.

'Epidemiolozi su pripremili nacrt mjera koje se sada usuglašavaju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Proces će trajati do četvrtka kada ćemo ih objaviti. Još uvijek ima dovoljno vremena da se svi prilagode mjerama. Za djecu se ne preporuča nošenje maski. U nekim kategorijama se maske nikako ne smiju nositi, to je kod djece s kroničnim bolestima, koja imaju neke respiratorne smetnje i djeca manja od dvije godine gdje to može biti uzrok gušenja. I za vrtićku i za školsku djecu smo, uz to, propisali stroge mjere higijene i dezinfekcije te kontrole temperature i respiratornih simptoma. Ako je temperatura veća od 37,2 illi postoje respiratorni problemi - u tom slučaju dijete ne može u koletiv', rekao je Capak.

'Pritisaka nije bilo', rezolutno je odgovorio na pitanje je li Stožer odluke donosio u skladu s epidemiološkim pravilima ili u skladu s onim što želi Vlada. Kaže da kad su se prvi put sreli na Stožeru te da nikoga nije znao od ranije. 'Znao sam jedino ministra Božinovića s televizije, tek smo poslije rekonstruirali da smo se jednom davno sreli', podvukao je.

Na pitanje što će ako ga premijer Plenković odluči počastiti mjestom na listi za izbore, odgovorio je da da nema političkih ambicija i da mirovinu želi mirno dočekati u Zavodu za javno zdravstvo baveći se strukom.