Capak: Građani mogu zatražiti PCR, ali ako je to u svrhu putovanja to onda ne plaća HZZO, nego osoba sama

U Ministarstvu zdravstva odlučeno je da će se u ordinacijama obiteljskih liječnika, stomatologa, pedijatara i ginekologa moći testirati i građani. Do sada su mogli samo zaposlenici kojima treba COVID potvrda na teret poslodavca. Novost je i da rezultate brzog testa nije potrebno potvrđivati PCR-om

Istaknuo je kako su u ponedjeljak objavili jasne preporuke te da će epidemiolog ili liječnik svom pacijentu reći treba li ići na PCR ili brzi antigenski test.

'Do sada nisu svi primarci radili testiranje. Mi smatramo da će možda ovaj dijagnostičko terapijski postupak dati šire mogućnosti te naplate oko čega su se neki dvoumili. Tako da ovo će ići direktno od HZZO-a na njihov račun. Pretpostavljamo da će se onda proširiti broj testnih mjesta', kaže Capak koji navodi kako većina ljudi u Hrvatskoj ima takozvane europske COVID potvrde koje trebaju za putovanja temeljem preboljenja ili preboljenja s cijepljenjem.

'Ukoliko će građaninu to u ovom trenutku trebati on naravno može zatražiti PCR. No, ako je to u svrhu putovanja to onda ne plaća HZZO, nego osoba sama', potvrdio je capak napominjući kako je prijedlog bio i da ljekarne rade testove.

'Međutim, tu postoje neke tehničke prepreke jer oni trenutno ne mogu preko tog DTP-a naplatiti, a informacije iz IT službe Ministarstva su da je potrebno neko vrijeme da se uklone. Imamo ih u vidu, ali trenutno ne', odgovorio je Capak.

Izmijenjena su i pravila za izolaciju i samoizolaciju. Bliski kontakti cijepljeni ili preboljeli prije više od 4 mjeseca, osobe s blagim do umjerenim simptomima bolesti idu u izolaciju sedam dana, a ne 10 kao do sada. Mjere će vrijediti i retroaktivno.